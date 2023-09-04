https://ria.ru/20230904/otsrochka-1894195357.html
В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет
В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет - РИА Новости, 04.09.2023
В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет
Депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации мужчинам призывного возраста, получающим второе высшее образование и достигшим... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:07
2023-09-04T22:07
2023-09-04T22:07
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владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации мужчинам призывного возраста, получающим второе высшее образование и достигшим тридцатилетнего возраста, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Законопроект № 9672 предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об отмене отсрочки для некоторых студентов. В нем говорится, что в случае принятия документа не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получают образовательный уровень, который выше прежнего полученного образования студентами, для которых обучение стартовало не позже года достижения ими 30-летнего возраста". Следовательно, мобилизации в ряды ВСУ не будут подлежать студенты до 30 лет, которые получают образование или повышают его уровень. Как сообщало в апреле украинское издание "Наши Деньги", украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет
В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет