https://ria.ru/20230904/otsrochka-1894147965.html
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет - РИА Новости, 04.09.2023
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет
Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:38
2023-09-04T17:38
2023-09-04T18:41
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
безопасность
технологии
максут шадаев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина."Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.Указ вступает в силу с 1 января следующего года.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
https://ria.ru/20230725/akkreditatsiya-1886169651.html
https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, владимир путин, безопасность, технологии, максут шадаев
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Технологии, Максут Шадаев
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет
Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа
президента России Владимира Путина.
"Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.
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Указ вступает в силу с 1 января следующего года.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев
сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.
Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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