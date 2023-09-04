https://ria.ru/20230904/otsrochka-1894147965.html

Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет - РИА Новости, 04.09.2023

Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:38

2023-09-04T17:38

2023-09-04T18:41

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

безопасность

технологии

максут шадаев

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина."Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.Указ вступает в силу с 1 января следующего года.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20230725/akkreditatsiya-1886169651.html

https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, россия, владимир путин, безопасность, технологии, максут шадаев