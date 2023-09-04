Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 04.09.2023 (обновлено: 18:41 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/otsrochka-1894147965.html
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет - РИА Новости, 04.09.2023
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет
Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:38
2023-09-04T18:41
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
безопасность
технологии
максут шадаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина."Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" &lt;...&gt; изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.Указ вступает в силу с 1 января следующего года.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
https://ria.ru/20230725/akkreditatsiya-1886169651.html
https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_9ce096760de61fae12a47ee2da299a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, владимир путин, безопасность, технологии, максут шадаев
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Технологии, Максут Шадаев
Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний повысят с 27 до 30 лет, следует из указа президента России Владимира Путина.
"Внести в Указ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте два слова "27 лет" словами "30 лет", — говорится в документе.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Минцифры продлило аккредитацию 17 тысячам российских IT-компаний
25 июля, 14:21
Указ вступает в силу с 1 января следующего года.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке корректировок к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением специалистов этой сферы от призыва на срочную службу.
Для получения отсрочки сотрудник IT-сферы должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Несолоно хлебавши: IT-специалисты массово бегут обратно в Россию
21 июня, 08:00
 
Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинБезопасностьТехнологииМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала