https://ria.ru/20230904/otdykh-1894018280.html
Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых
Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых - РИА Новости, 04.09.2023
Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых
В октябре цены зимний отдых за рубежом для россиян подорожает на 30% по сравнению с 2022 годом, пишут "Известия". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:12
2023-09-04T10:12
2023-09-04T10:15
новости - туризм
таиланд
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оаэ
юрий барзыкин
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интурист
отдых в россии
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В октябре цены зимний отдых за рубежом для россиян подорожает на 30% по сравнению с 2022 годом, пишут "Известия"."Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни", - сообщил изданию вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.В основном повышение цен коснется поездок в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы, уточнил Барзыкин.Цены в ОАЭ, на Мальдивы и Сейшелы поднимутся в октябре примерно на треть. Туроператор "Интурист" заявил "Известиям", что курорты на тайском острове Пхукет поднимут цены на четверть. Недельный отдых в Таиланде на двоих в отеле четыре звезды обойдется от 235 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей, поясняет автор.Генеральный директор агентства по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин также добавил, что повышение цен связано с ростом курса валюты, в которой происходит оплата номера.Ранее Авиасейлс сообщил, что по результатам анализа более 700 миллионов поисковых запросов по выбору авиабилетов за последний год, 66 процентов россиян намерены путешествовать по России.Остальные 34 процентов — хотят отправиться за границу. Среди популярных направлений: Турция, Таиланд и Израиль.
https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, таиланд, мальдивы, оаэ, юрий барзыкин, дмитрий горин, интурист, отдых в россии
Новости - Туризм, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ, Юрий Барзыкин, Дмитрий Горин, Интурист, отдых в России, Туризм
Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых
"Известия": зимний отдых за границей подорожает на 30%
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
В октябре цены зимний отдых за рубежом для россиян подорожает на 30% по сравнению с 2022 годом, пишут "Известия
".
"Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни", - сообщил изданию вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
В основном повышение цен коснется поездок в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы, уточнил Барзыкин.
Цены в ОАЭ, на Мальдивы и Сейшелы поднимутся в октябре примерно на треть. Туроператор "Интурист" заявил "Известиям", что курорты на тайском острове Пхукет поднимут цены на четверть. Недельный отдых в Таиланде на двоих в отеле четыре звезды обойдется от 235 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей, поясняет автор.
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Генеральный директор агентства по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин также добавил, что повышение цен связано с ростом курса валюты, в которой происходит оплата номера.
Ранее Авиасейлс сообщил, что по результатам анализа более 700 миллионов поисковых запросов по выбору авиабилетов за последний год, 66 процентов россиян намерены путешествовать по России.
Остальные 34 процентов — хотят отправиться за границу. Среди популярных направлений: Турция, Таиланд и Израиль.
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