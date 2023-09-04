https://ria.ru/20230904/otdykh-1894018280.html

Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых

Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых - РИА Новости, 04.09.2023

Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых

В октябре цены зимний отдых за рубежом для россиян подорожает на 30% по сравнению с 2022 годом, пишут "Известия". РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:12

2023-09-04T10:12

2023-09-04T10:15

новости - туризм

таиланд

мальдивы

оаэ

юрий барзыкин

дмитрий горин

интурист

отдых в россии

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В октябре цены зимний отдых за рубежом для россиян подорожает на 30% по сравнению с 2022 годом, пишут "Известия"."Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни", - сообщил изданию вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.В основном повышение цен коснется поездок в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы, уточнил Барзыкин.Цены в ОАЭ, на Мальдивы и Сейшелы поднимутся в октябре примерно на треть. Туроператор "Интурист" заявил "Известиям", что курорты на тайском острове Пхукет поднимут цены на четверть. Недельный отдых в Таиланде на двоих в отеле четыре звезды обойдется от 235 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей, поясняет автор.Генеральный директор агентства по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин также добавил, что повышение цен связано с ростом курса валюты, в которой происходит оплата номера.Ранее Авиасейлс сообщил, что по результатам анализа более 700 миллионов поисковых запросов по выбору авиабилетов за последний год, 66 процентов россиян намерены путешествовать по России.Остальные 34 процентов — хотят отправиться за границу. Среди популярных направлений: Турция, Таиланд и Израиль.

https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html

https://ria.ru/20230817/tury-1890557931.html

таиланд

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новости - туризм, таиланд, мальдивы, оаэ, юрий барзыкин, дмитрий горин, интурист, отдых в россии