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Мезенцев: в 2024 году планируется увеличение отчислений в бюджет СГ - РИА Новости, 04.09.2023
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Союзное государство
 
17:25 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/otchisleniya-1894143568.html
Мезенцев: в 2024 году планируется увеличение отчислений в бюджет СГ
Мезенцев: в 2024 году планируется увеличение отчислений в бюджет СГ - РИА Новости, 04.09.2023
Мезенцев: в 2024 году планируется увеличение отчислений в бюджет СГ
В бюджет Союзного государства (СГ) Белоруссии и России в 2024 году планируется увеличение отчислений стран-участников, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:25
2023-09-04T17:25
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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ПСКОВ, 4 сен – РИА Новости. В бюджет Союзного государства (СГ) Белоруссии и России в 2024 году планируется увеличение отчислений стран-участников, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в понедельник на заседании союзного парламента в Пскове. Мезенцев представил парламентариям ключевые положения союзного бюджета на будущий год и подходы к его формированию. "Отмечаем, что доходы бюджета 2024 года формируются в основном за счет ежегодных взносов государств-участников (94%) и неналоговых доходов. По информации министерств финансов наших стран, в 2024 году предполагается увеличение отчислений в бюджет Союзного государства… Это первый случай за всю историю союзного строительства, когда бюджет не уменьшался или оставался на прежнем уровне, а увеличен. И, еще раз подчеркну, 38% - это достаточно серьезный шаг, который сделали стороны", - сказал государственный секретарь. Мезенцев проинформировал, что доходная часть союзного бюджета 2024 года составит 6,568 миллиарда рублей. Он особо отметил, что СГ удалось переломить негативную тенденцию по уменьшению числа программ. "Мы вышли на этап увеличения такого числа. Если в 2022 году рассматривались четыре программы, то в текущем году реализуется пять и планируются к утверждению еще четыре. Таким образом, к концу 2023 года мы будем иметь уже девять программ", - обратил внимание госсекретарь. "Если вы, Владимир Павлович, Вячеслав Викторович (спикеры парламентов Андрейченко и Володин – ред.), поддержите, мы будем просить глав государств поддержать внесение в повестку предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства отдельный вопрос о качестве и задачах межрегионального сотрудничества. С учетом усложнения обстановки в регионе – военно-политической и санкционного давления, и самое главное, реальной потребности экономики, мы будем на ближайшей группе высокого уровня 29 сентября в Могилеве предлагать в проект повестки дня Высшего госсовета вопрос о межрегиональном сотрудничестве", - добавил Мезенцев.
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев: в 2024 году планируется увеличение отчислений в бюджет СГ

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
ПСКОВ, 4 сен – РИА Новости. В бюджет Союзного государства (СГ) Белоруссии и России в 2024 году планируется увеличение отчислений стран-участников, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в понедельник на заседании союзного парламента в Пскове.
Мезенцев представил парламентариям ключевые положения союзного бюджета на будущий год и подходы к его формированию.
"Отмечаем, что доходы бюджета 2024 года формируются в основном за счет ежегодных взносов государств-участников (94%) и неналоговых доходов. По информации министерств финансов наших стран, в 2024 году предполагается увеличение отчислений в бюджет Союзного государства… Это первый случай за всю историю союзного строительства, когда бюджет не уменьшался или оставался на прежнем уровне, а увеличен. И, еще раз подчеркну, 38% - это достаточно серьезный шаг, который сделали стороны", - сказал государственный секретарь.
Мезенцев проинформировал, что доходная часть союзного бюджета 2024 года составит 6,568 миллиарда рублей. Он особо отметил, что СГ удалось переломить негативную тенденцию по уменьшению числа программ. "Мы вышли на этап увеличения такого числа. Если в 2022 году рассматривались четыре программы, то в текущем году реализуется пять и планируются к утверждению еще четыре. Таким образом, к концу 2023 года мы будем иметь уже девять программ", - обратил внимание госсекретарь.
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"Если вы, Владимир Павлович, Вячеслав Викторович (спикеры парламентов Андрейченко и Володин – ред.), поддержите, мы будем просить глав государств поддержать внесение в повестку предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства отдельный вопрос о качестве и задачах межрегионального сотрудничества. С учетом усложнения обстановки в регионе – военно-политической и санкционного давления, и самое главное, реальной потребности экономики, мы будем на ближайшей группе высокого уровня 29 сентября в Могилеве предлагать в проект повестки дня Высшего госсовета вопрос о межрегиональном сотрудничестве", - добавил Мезенцев.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий Мезенцев
 
 
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