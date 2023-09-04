https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html
Сирия и Россия осудили политизацию ОЗХО Западом
Сирия и Россия осудили политизацию ОЗХО Западом - РИА Новости, 04.09.2023
Сирия и Россия осудили политизацию ОЗХО Западом
Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад и постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин осудили... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T02:46
2023-09-04T02:46
2023-09-04T02:46
в мире
сирия
россия
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организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад и постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин осудили политизацию организации Западом, а также его клевету и враждебность по отношению к Москве и Дамаску. Ранее сирийский исследователь в политических вопросах Хусам Талеб заявил РИА Новости, что США продолжают обвинять Сирию в использовании химического оружия с целью политического шантажа. Как отметил эксперт, нет никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте или где-либо еще в стране. "Стороны осудили политизацию работы организации и враждебный подход Запада к странам, которые стоят на пути западных планов, в частности выдвижение ложных обвинений и вводящие в заблуждение кампании по искажению имиджа Сирии и России в организации", - приводит содержание встречи аль-Микдада и Шульгина в Дамаске сирийское госагентство САНА. Министр иностранных дел Сирии также подтвердил приверженность своей страны неиспользованию химического оружия, а также приверженность Конвенции о его запрещении. Аль-Микдад среди прочего поблагодарил Шульгина и РФ за поддержку Сирии в ОЗХО, а также отметил "глубокую историческую дружбу" между Москвой и Дамаском. В свою очередь Шульгин заявил, что сотрудничество и координация между постпредствами стран в рамках организации способствует противодействию попыткам стран Запада навязать свою повестку по ряду вопросов. Он также высоко оценил выполнение Сирией своих обязательств по ОЗХО, несмотря на остающуюся террористическую угрозу в стране. После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в ситуацию в Сирии. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20230903/udar-1893979902.html
https://ria.ru/20230708/posolstvo-1882926510.html
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в мире, сирия, россия, сша, организация по запрещению химического оружия
В мире, Сирия, Россия, США, Организация по запрещению химического оружия
Сирия и Россия осудили политизацию ОЗХО Западом
САНА: Сирия и Россия осуждают политизацию ОЗХО Западом и его клевету
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад и постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин осудили политизацию организации Западом, а также его клевету и враждебность по отношению к Москве и Дамаску.
Ранее сирийский исследователь в политических вопросах Хусам Талеб заявил РИА Новости, что США
продолжают обвинять Сирию в использовании химического оружия с целью политического шантажа. Как отметил эксперт, нет никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте
или где-либо еще в стране.
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"Стороны осудили политизацию работы организации и враждебный подход Запада к странам, которые стоят на пути западных планов, в частности выдвижение ложных обвинений и вводящие в заблуждение кампании по искажению имиджа Сирии и России в организации", - приводит содержание встречи аль-Микдада и Шульгина в Дамаске
сирийское госагентство САНА.
Министр иностранных дел Сирии также подтвердил приверженность своей страны неиспользованию химического оружия, а также приверженность Конвенции о его запрещении.
Аль-Микдад среди прочего поблагодарил Шульгина и РФ за поддержку Сирии в ОЗХО
, а также отметил "глубокую историческую дружбу" между Москвой
и Дамаском.
В свою очередь Шульгин заявил, что сотрудничество и координация между постпредствами стран в рамках организации способствует противодействию попыткам стран Запада навязать свою повестку по ряду вопросов. Он также высоко оценил выполнение Сирией своих обязательств по ОЗХО, несмотря на остающуюся террористическую угрозу в стране.
Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО
После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в ситуацию в Сирии. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
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