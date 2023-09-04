Оператор БПЛА рассказал, как он использует близость к вражеским позициям
Российский боец: работа оператора БПЛА рядом с противником имеет ряд преимуществ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО. Архивное фото
СОЛЕДАР (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Работа вблизи позиций противника для операторов дрона имеет ряд преимуществ, рассказал РИА Новости мотострелок 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск.
«
"Мои преимущества как оператора БПЛА, когда нахожусь рядом с противником, я непосредственно слышу "выходы" (выстрелы - ред.) вражеской артиллерии и могу своевременно, быстрее, получается, обнаружить ее, "выходы" АГС, "выходы" ПТУР и движение техники. Если подъезжает, я сразу слышу, и это ускоряет процесс обнаружения противника и нанесение по нему удара", - сказал мотострелок.
По его словам, артиллерия бригады работает быстро и прицельно, при корректировке работы миномета калибром 120 миллиметров после первого (пристрелочного) выстрела отклонение от цели - не более 15 метров.
"Это хороший результат, дальше цель полностью поражается", - сказал собеседник агентства.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.