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Оператор БПЛА рассказал, как он использует близость к вражеским позициям - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 04.09.2023 (обновлено: 10:22 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/operator-1893998752.html
Оператор БПЛА рассказал, как он использует близость к вражеским позициям
Оператор БПЛА рассказал, как он использует близость к вражеским позициям - РИА Новости, 04.09.2023
Оператор БПЛА рассказал, как он использует близость к вражеским позициям
Работа вблизи позиций противника для операторов дрона имеет ряд преимуществ, рассказал РИА Новости мотострелок 200-й отдельной гвардейской мотострелковой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T06:11
2023-09-04T10:22
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Работа вблизи позиций противника для операторов дрона имеет ряд преимуществ, рассказал РИА Новости мотострелок 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск. "Мои преимущества как оператора БПЛА, когда нахожусь рядом с противником, я непосредственно слышу "выходы" (выстрелы - ред.) вражеской артиллерии и могу своевременно, быстрее, получается, обнаружить ее, "выходы" АГС, "выходы" ПТУР и движение техники. Если подъезжает, я сразу слышу, и это ускоряет процесс обнаружения противника и нанесение по нему удара", - сказал мотострелок. По его словам, артиллерия бригады работает быстро и прицельно, при корректировке работы миномета калибром 120 миллиметров после первого (пристрелочного) выстрела отклонение от цели - не более 15 метров. "Это хороший результат, дальше цель полностью поражается", - сказал собеседник агентства. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996149.html
соледар
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соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Оператор БПЛА рассказал, как он использует близость к вражеским позициям

Российский боец: работа оператора БПЛА рядом с противником имеет ряд преимуществ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении агитационных дронов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Работа вблизи позиций противника для операторов дрона имеет ряд преимуществ, рассказал РИА Новости мотострелок 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск.
«
"Мои преимущества как оператора БПЛА, когда нахожусь рядом с противником, я непосредственно слышу "выходы" (выстрелы - ред.) вражеской артиллерии и могу своевременно, быстрее, получается, обнаружить ее, "выходы" АГС, "выходы" ПТУР и движение техники. Если подъезжает, я сразу слышу, и это ускоряет процесс обнаружения противника и нанесение по нему удара", - сказал мотострелок.
По его словам, артиллерия бригады работает быстро и прицельно, при корректировке работы миномета калибром 120 миллиметров после первого (пристрелочного) выстрела отклонение от цели - не более 15 метров.
"Это хороший результат, дальше цель полностью поражается", - сказал собеседник агентства.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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