https://ria.ru/20230904/odkb-1894081277.html
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2023
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:25
2023-09-04T14:25
2023-09-04T14:25
белоруссия
польша
виктор хренин
одкб
нато
минск
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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику. Ранее Хренин говорил, что Минск направил Польше приглашение наблюдать за учениями ОДКБ на территории республики, и Варшава может воспользоваться им вплоть до 6 сентября, когда завершатся маневры. "Девятнадцать стран подтвердили свое участие в качестве наблюдателей за проводимыми учениями ОДКБ, из них три страны-члены НАТО. Вокруг нашей немножко агрессивной западной соседки (Польши – ред.) ходит конспирология. К сожалению, они отказались (наблюдать за учениями – ред.)", – приводит слова Хренина агентство Sputnik Беларусь. По мнению министра, это говорит о том, что польская сторона не хочет налаживать нормальные добрососедские отношения с Минском. "Протягиваем руку, а они по ней бьют. Это их дело. Мы посмотрим, как они будут себя дальше вести", – подчеркнул он. Глава минобороны Белоруссии заметил, что 17 сентября начнутся военные учения в Польше, а завтра начинаются учения НАТО в Латвии с привлечением более 8 тысяч военнослужащих. "Пригласят - посмотрим", – сказал министр. Хренин также подчеркнул, что учения ОДКБ проходят в соответствии с замыслом без каких-либо отклонений, на маневры был приглашен аппарат военных атташе, наблюдатели, дипломатический корпус, аккредитованный в Белоруссии. Он отметил, что белорусская сторона придерживается открытого подхода к военным маневрам и информирует западных партнеров об их проведении в соответствии с международным правом. Министр заметил, что отдельные западные политики, выполняя задачу по демонизации Белоруссии, пытаются в учениях, проводимых ОДКБ, найти конспирологию, но этого не стоит делать, потому что учения носят плановый, открытый характер: они проходят ежегодно в одной из стран ОДКБ. "Основной замысел и смысл учения – это найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть для стран ОДКБ", – пояснил глава белорусского оборонного ведомства. Хренин подчеркнул, что ротационный характер проведения учений позволяет войскам готовиться на различных участках местности: горная, пустынная, степная или лесисто-болотистая, как в Белоруссии. "Данное учение мы проводим у себя в стране не первый раз. По отзывам и самих участников, и наблюдателей международных, которых мы всегда приглашаем, - они дают нам высокую оценку", – отметил он. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
https://ria.ru/20230901/odkb-1893630664.html
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белоруссия, польша, виктор хренин, одкб, нато, минск
Белоруссия, Польша, Виктор Хренин, ОДКБ, НАТО, Минск
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
Хренин: Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссию
МИНСК, 4 сен – РИА Новости.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил
, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику.
Ранее Хренин говорил, что Минск
направил Польше приглашение наблюдать за учениями ОДКБ на территории республики, и Варшава
может воспользоваться им вплоть до 6 сентября, когда завершатся маневры.
В Польше прокомментировали учения ОДКБ
"Девятнадцать стран подтвердили свое участие в качестве наблюдателей за проводимыми учениями ОДКБ, из них три страны-члены НАТО
. Вокруг нашей немножко агрессивной западной соседки (Польши – ред.) ходит конспирология. К сожалению, они отказались (наблюдать за учениями – ред.)", – приводит слова Хренина агентство Sputnik Беларусь.
По мнению министра, это говорит о том, что польская сторона не хочет налаживать нормальные добрососедские отношения с Минском. "Протягиваем руку, а они по ней бьют. Это их дело. Мы посмотрим, как они будут себя дальше вести", – подчеркнул он.
Глава минобороны Белоруссии заметил, что 17 сентября начнутся военные учения в Польше, а завтра начинаются учения НАТО в Латвии
с привлечением более 8 тысяч военнослужащих. "Пригласят - посмотрим", – сказал министр.
Хренин также подчеркнул, что учения ОДКБ проходят в соответствии с замыслом без каких-либо отклонений, на маневры был приглашен аппарат военных атташе, наблюдатели, дипломатический корпус, аккредитованный в Белоруссии. Он отметил, что белорусская сторона придерживается открытого подхода к военным маневрам и информирует западных партнеров об их проведении в соответствии с международным правом.
Министр заметил, что отдельные западные политики, выполняя задачу по демонизации Белоруссии, пытаются в учениях, проводимых ОДКБ, найти конспирологию, но этого не стоит делать, потому что учения носят плановый, открытый характер: они проходят ежегодно в одной из стран ОДКБ. "Основной замысел и смысл учения – это найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть для стран ОДКБ", – пояснил глава белорусского оборонного ведомства.
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
Хренин подчеркнул, что ротационный характер проведения учений позволяет войскам готовиться на различных участках местности: горная, пустынная, степная или лесисто-болотистая, как в Белоруссии. "Данное учение мы проводим у себя в стране не первый раз. По отзывам и самих участников, и наблюдателей международных, которых мы всегда приглашаем, - они дают нам высокую оценку", – отметил он.
На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей
республики.
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