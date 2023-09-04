https://ria.ru/20230904/odkb-1894081277.html

Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ

Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2023

Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:25

2023-09-04T14:25

2023-09-04T14:25

белоруссия

польша

виктор хренин

одкб

нато

минск

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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику. Ранее Хренин говорил, что Минск направил Польше приглашение наблюдать за учениями ОДКБ на территории республики, и Варшава может воспользоваться им вплоть до 6 сентября, когда завершатся маневры. "Девятнадцать стран подтвердили свое участие в качестве наблюдателей за проводимыми учениями ОДКБ, из них три страны-члены НАТО. Вокруг нашей немножко агрессивной западной соседки (Польши – ред.) ходит конспирология. К сожалению, они отказались (наблюдать за учениями – ред.)", – приводит слова Хренина агентство Sputnik Беларусь. По мнению министра, это говорит о том, что польская сторона не хочет налаживать нормальные добрососедские отношения с Минском. "Протягиваем руку, а они по ней бьют. Это их дело. Мы посмотрим, как они будут себя дальше вести", – подчеркнул он. Глава минобороны Белоруссии заметил, что 17 сентября начнутся военные учения в Польше, а завтра начинаются учения НАТО в Латвии с привлечением более 8 тысяч военнослужащих. "Пригласят - посмотрим", – сказал министр. Хренин также подчеркнул, что учения ОДКБ проходят в соответствии с замыслом без каких-либо отклонений, на маневры был приглашен аппарат военных атташе, наблюдатели, дипломатический корпус, аккредитованный в Белоруссии. Он отметил, что белорусская сторона придерживается открытого подхода к военным маневрам и информирует западных партнеров об их проведении в соответствии с международным правом. Министр заметил, что отдельные западные политики, выполняя задачу по демонизации Белоруссии, пытаются в учениях, проводимых ОДКБ, найти конспирологию, но этого не стоит делать, потому что учения носят плановый, открытый характер: они проходят ежегодно в одной из стран ОДКБ. "Основной замысел и смысл учения – это найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть для стран ОДКБ", – пояснил глава белорусского оборонного ведомства. Хренин подчеркнул, что ротационный характер проведения учений позволяет войскам готовиться на различных участках местности: горная, пустынная, степная или лесисто-болотистая, как в Белоруссии. "Данное учение мы проводим у себя в стране не первый раз. По отзывам и самих участников, и наблюдателей международных, которых мы всегда приглашаем, - они дают нам высокую оценку", – отметил он. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.

https://ria.ru/20230901/odkb-1893630664.html

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892635226.html

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белоруссия, польша, виктор хренин, одкб, нато, минск