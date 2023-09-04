Рейтинг@Mail.ru
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/odkb-1894081277.html
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2023
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:25
2023-09-04T14:25
белоруссия
польша
виктор хренин
одкб
нато
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893854669_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_bcb0d0a8c8121be9484e1df9daac3daa.jpg
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику. Ранее Хренин говорил, что Минск направил Польше приглашение наблюдать за учениями ОДКБ на территории республики, и Варшава может воспользоваться им вплоть до 6 сентября, когда завершатся маневры. "Девятнадцать стран подтвердили свое участие в качестве наблюдателей за проводимыми учениями ОДКБ, из них три страны-члены НАТО. Вокруг нашей немножко агрессивной западной соседки (Польши – ред.) ходит конспирология. К сожалению, они отказались (наблюдать за учениями – ред.)", – приводит слова Хренина агентство Sputnik Беларусь. По мнению министра, это говорит о том, что польская сторона не хочет налаживать нормальные добрососедские отношения с Минском. "Протягиваем руку, а они по ней бьют. Это их дело. Мы посмотрим, как они будут себя дальше вести", – подчеркнул он. Глава минобороны Белоруссии заметил, что 17 сентября начнутся военные учения в Польше, а завтра начинаются учения НАТО в Латвии с привлечением более 8 тысяч военнослужащих. "Пригласят - посмотрим", – сказал министр. Хренин также подчеркнул, что учения ОДКБ проходят в соответствии с замыслом без каких-либо отклонений, на маневры был приглашен аппарат военных атташе, наблюдатели, дипломатический корпус, аккредитованный в Белоруссии. Он отметил, что белорусская сторона придерживается открытого подхода к военным маневрам и информирует западных партнеров об их проведении в соответствии с международным правом. Министр заметил, что отдельные западные политики, выполняя задачу по демонизации Белоруссии, пытаются в учениях, проводимых ОДКБ, найти конспирологию, но этого не стоит делать, потому что учения носят плановый, открытый характер: они проходят ежегодно в одной из стран ОДКБ. "Основной замысел и смысл учения – это найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть для стран ОДКБ", – пояснил глава белорусского оборонного ведомства. Хренин подчеркнул, что ротационный характер проведения учений позволяет войскам готовиться на различных участках местности: горная, пустынная, степная или лесисто-болотистая, как в Белоруссии. "Данное учение мы проводим у себя в стране не первый раз. По отзывам и самих участников, и наблюдателей международных, которых мы всегда приглашаем, - они дают нам высокую оценку", – отметил он. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
https://ria.ru/20230901/odkb-1893630664.html
https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892635226.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893854669_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a0f1d55a244914c5edd251f763c3e253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, польша, виктор хренин, одкб, нато, минск
Белоруссия, Польша, Виктор Хренин, ОДКБ, НАТО, Минск
Польша отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ

Хренин: Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссию

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramСилы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику.
Ранее Хренин говорил, что Минск направил Польше приглашение наблюдать за учениями ОДКБ на территории республики, и Варшава может воспользоваться им вплоть до 6 сентября, когда завершатся маневры.
Военнослужащие на церемонии открытия оперативно-стратегического учения государств ОДКБ Боевое братство-2023 на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой. 1 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Польше прокомментировали учения ОДКБ
1 сентября, 12:47
"Девятнадцать стран подтвердили свое участие в качестве наблюдателей за проводимыми учениями ОДКБ, из них три страны-члены НАТО. Вокруг нашей немножко агрессивной западной соседки (Польши – ред.) ходит конспирология. К сожалению, они отказались (наблюдать за учениями – ред.)", – приводит слова Хренина агентство Sputnik Беларусь.
По мнению министра, это говорит о том, что польская сторона не хочет налаживать нормальные добрососедские отношения с Минском. "Протягиваем руку, а они по ней бьют. Это их дело. Мы посмотрим, как они будут себя дальше вести", – подчеркнул он.
Глава минобороны Белоруссии заметил, что 17 сентября начнутся военные учения в Польше, а завтра начинаются учения НАТО в Латвии с привлечением более 8 тысяч военнослужащих. "Пригласят - посмотрим", – сказал министр.
Хренин также подчеркнул, что учения ОДКБ проходят в соответствии с замыслом без каких-либо отклонений, на маневры был приглашен аппарат военных атташе, наблюдатели, дипломатический корпус, аккредитованный в Белоруссии. Он отметил, что белорусская сторона придерживается открытого подхода к военным маневрам и информирует западных партнеров об их проведении в соответствии с международным правом.
Министр заметил, что отдельные западные политики, выполняя задачу по демонизации Белоруссии, пытаются в учениях, проводимых ОДКБ, найти конспирологию, но этого не стоит делать, потому что учения носят плановый, открытый характер: они проходят ежегодно в одной из стран ОДКБ. "Основной замысел и смысл учения – это найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть для стран ОДКБ", – пояснил глава белорусского оборонного ведомства.
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами Группы Вагнера - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
31 августа, 13:00
Хренин подчеркнул, что ротационный характер проведения учений позволяет войскам готовиться на различных участках местности: горная, пустынная, степная или лесисто-болотистая, как в Белоруссии. "Данное учение мы проводим у себя в стране не первый раз. По отзывам и самих участников, и наблюдателей международных, которых мы всегда приглашаем, - они дают нам высокую оценку", – отметил он.
На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
28 августа, 12:23
 
БелоруссияПольшаВиктор ХренинОДКБНАТОМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала