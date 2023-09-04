https://ria.ru/20230904/obuchenie-1894089192.html

В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами

В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами - РИА Новости, 04.09.2023

В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами

В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:58

2023-09-04T14:58

2023-09-04T14:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В регионе стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидам. В рамках него социальные услуги будут предоставлять еще качественней и удобнее для жителей. Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, уникальность данного проекта в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в социальном центре. Если же у нуждающегося нет родственников, то за ним закрепят квалифицированного специалиста по уходу. "Уже в этом году 500 помощников пройдут специальную подготовку и переобучение. Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Все это совершенно бесплатно", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба министерства. В материале отмечается, что первые 20 помощников по уходу уже вышли к своим подопечным в Егорьевске и Орехово-Зуеве. Получить услугу долговременного ухода можно, если житель признан нуждающимся по индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Для этого необходимо подать заявление на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)