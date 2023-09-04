Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:58 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/obuchenie-1894089192.html
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами - РИА Новости, 04.09.2023
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами
В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:58
2023-09-04T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890370036_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_d2f8914d5d3d6d0619e2b16a618c082a.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В регионе стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидам. В рамках него социальные услуги будут предоставлять еще качественней и удобнее для жителей. Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, уникальность данного проекта в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в социальном центре. Если же у нуждающегося нет родственников, то за ним закрепят квалифицированного специалиста по уходу. "Уже в этом году 500 помощников пройдут специальную подготовку и переобучение. Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Все это совершенно бесплатно", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба министерства. В материале отмечается, что первые 20 помощников по уходу уже вышли к своим подопечным в Егорьевске и Орехово-Зуеве. Получить услугу долговременного ухода можно, если житель признан нуждающимся по индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Для этого необходимо подать заявление на подмосковном портале госуслуг.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890370036_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_7c169820fe46b85a19d9c77176a21f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами

© iStock.com / BarcinУход за пожилым человеком
Уход за пожилым человеком - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Barcin
Уход за пожилым человеком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В регионе стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидам. В рамках него социальные услуги будут предоставлять еще качественней и удобнее для жителей.
Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, уникальность данного проекта в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в социальном центре. Если же у нуждающегося нет родственников, то за ним закрепят квалифицированного специалиста по уходу.
«
"Уже в этом году 500 помощников пройдут специальную подготовку и переобучение. Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Все это совершенно бесплатно", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба министерства.
В материале отмечается, что первые 20 помощников по уходу уже вышли к своим подопечным в Егорьевске и Орехово-Зуеве.
Получить услугу долговременного ухода можно, если житель признан нуждающимся по индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Для этого необходимо подать заявление на подмосковном портале госуслуг.
Обучение уходу за тяжелобольными в симуляционном классе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными
17 августа, 18:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала