https://ria.ru/20230904/obuchenie-1894089192.html
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами - РИА Новости, 04.09.2023
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами
В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:58
2023-09-04T14:58
2023-09-04T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В регионе стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидам. В рамках него социальные услуги будут предоставлять еще качественней и удобнее для жителей. Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, уникальность данного проекта в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в социальном центре. Если же у нуждающегося нет родственников, то за ним закрепят квалифицированного специалиста по уходу. "Уже в этом году 500 помощников пройдут специальную подготовку и переобучение. Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Все это совершенно бесплатно", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба министерства. В материале отмечается, что первые 20 помощников по уходу уже вышли к своим подопечным в Егорьевске и Орехово-Зуеве. Получить услугу долговременного ухода можно, если житель признан нуждающимся по индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Для этого необходимо подать заявление на подмосковном портале госуслуг.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Московской области обучат около 500 помощников по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В регионе стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидам. В рамках него социальные услуги будут предоставлять еще качественней и удобнее для жителей.
Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, уникальность данного проекта в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в социальном центре. Если же у нуждающегося нет родственников, то за ним закрепят квалифицированного специалиста по уходу.
«
"Уже в этом году 500 помощников пройдут специальную подготовку и переобучение. Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Все это совершенно бесплатно", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба министерства.
В материале отмечается, что первые 20 помощников по уходу уже вышли к своим подопечным в Егорьевске
и Орехово-Зуеве
.
Получить услугу долговременного ухода можно, если житель признан нуждающимся по индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Для этого необходимо подать заявление на подмосковном портале госуслуг.
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными