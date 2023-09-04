https://ria.ru/20230904/obstrel-1894158466.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в понедельник за полчаса выпустили по Донецку еще 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:09
2023-09-04T18:09
2023-09-04T18:09
специальная военная операция на украине
донецк
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сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полчаса выпустили по Донецку еще 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска с 17.20 по 17.30 выпустили в общей сложности еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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донецк, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку