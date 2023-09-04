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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 04.09.2023 (обновлено: 17:59 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894148321.html
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:39
2023-09-04T17:59
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов ранены женщина и один мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал КулемзинРанее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 "прилётов".
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

Кулемзин: при обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов ранены женщина и один мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин
Ранее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 "прилётов".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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