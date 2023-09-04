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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.09.2023

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:39

2023-09-04T17:39

2023-09-04T17:59

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов ранены женщина и один мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал КулемзинРанее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 "прилётов".

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика