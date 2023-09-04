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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:39
2023-09-04T17:39
2023-09-04T17:59
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов ранены женщина и один мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал КулемзинРанее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 "прилётов".
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Кулемзин: при обстреле Донецка пострадали два мирных жителя