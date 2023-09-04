https://ria.ru/20230904/obstrel-1894139412.html
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Мироновском ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Мироновском ракетами из РСЗО - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Мироновском ракетами из РСЗО
Ракеты, выпущенные украинскими войсками из РСЗО "Ураган", попали в здание школы и в многоквартирные дома в поселке Мироновский в ДНР, погибли два человека,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:12
2023-09-04T17:12
2023-09-04T17:53
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Ракеты, выпущенные украинскими войсками из РСЗО "Ураган", попали в здание школы и в многоквартирные дома в поселке Мироновский в ДНР, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения", — говорится в публикации.Кроме того, восемь мирных жителей получили ранения, среди них — мальчик и девочка, обоим по 11 лет.По словам главы Мироновского Максима Козловского, в 10:50 ВСУ обстреляли поселок ракетами, начиненными кассетными боеприпасами. Основной удар пришелся на центр. Один человек погиб на месте, второй умер в больнице.В СЦКК уточнили, что снаряды попали в школу № 10 на улице Комсомольской и в многоквартирные жилые дома на улице Ленина, 15, на Комсомольской, 5 и 15. Получили повреждения еще одна школа, административное здание, почта, многофункциональный центр и еще несколько многоквартирных домов.Козловский добавил, что сейчас в поселке практически нет телефонной связи, местами нет электричества и интернета.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, украина
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Мироновском ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в Мироновском в ДНР ракетами из РСЗО
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости.
Ракеты, выпущенные украинскими войсками из РСЗО "Ураган", попали в здание школы и в многоквартирные дома в поселке Мироновский в ДНР, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения", — говорится в публикации.
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Кроме того, восемь мирных жителей получили ранения, среди них — мальчик и девочка, обоим по 11 лет.
По словам главы Мироновского Максима Козловского, в 10:50 ВСУ обстреляли поселок ракетами, начиненными кассетными боеприпасами. Основной удар пришелся на центр. Один человек погиб на месте, второй умер в больнице.
В СЦКК уточнили, что снаряды попали в школу № 10 на улице Комсомольской и в многоквартирные жилые дома на улице Ленина, 15, на Комсомольской, 5 и 15. Получили повреждения еще одна школа, административное здание, почта, многофункциональный центр и еще несколько многоквартирных домов.
Козловский добавил, что сейчас в поселке практически нет телефонной связи, местами нет электричества и интернета.
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