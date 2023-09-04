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При обстреле поселка в ДНР кассетными снарядами погиб человек - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 04.09.2023 (обновлено: 17:26 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894131638.html
При обстреле поселка в ДНР кассетными снарядами погиб человек
При обстреле поселка в ДНР кассетными снарядами погиб человек - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле поселка в ДНР кассетными снарядами погиб человек
Один человек погиб и восемь ранены, в том числе ребёнок, при обстреле кассетными боеприпасами посёлка Мироновский в ДНР, заявил глава Мироновского Максим... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:51
2023-09-04T17:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Один человек погиб и восемь ранены, в том числе ребёнок, при обстреле кассетными боеприпасами посёлка Мироновский в ДНР, заявил глава Мироновского Максим Козловский в Telegram-канале."В 10.50 поселок Мироновский подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел был произведён из РЗСО "Ураган" ракетами, начинëнными кассетными боеприпасами, которые накрыли практически весь посëлок. Эпицентр артобстрела пришëлся на центр посëлка. Один человек погиб, восемь ранены, один из которых скончался в больнице. Ранен ребёнок 2012 года рождения", - написал Козловский.По его словам, в посёлке на данный момент практически нет телефонной связи, местами нет электричества, нет интернета.
https://ria.ru/20230829/zhertvy-1892833397.html
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донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле поселка в ДНР кассетными снарядами погиб человек

При обстреле поселка Мироновский в ДНР погиб человек, восемь пострадали

© КоZlOVskiy/TelegramПоселок Мироновский после обстрела со стороны вооруженных формирований Украины
Поселок Мироновский после обстрела со стороны вооруженных формирований Украины
© КоZlOVskiy/Telegram
Поселок Мироновский после обстрела со стороны вооруженных формирований Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Один человек погиб и восемь ранены, в том числе ребёнок, при обстреле кассетными боеприпасами посёлка Мироновский в ДНР, заявил глава Мироновского Максим Козловский в Telegram-канале.
"В 10.50 поселок Мироновский подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел был произведён из РЗСО "Ураган" ракетами, начинëнными кассетными боеприпасами, которые накрыли практически весь посëлок. Эпицентр артобстрела пришëлся на центр посëлка. Один человек погиб, восемь ранены, один из которых скончался в больнице. Ранен ребёнок 2012 года рождения", - написал Козловский.
По его словам, в посёлке на данный момент практически нет телефонной связи, местами нет электричества, нет интернета.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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