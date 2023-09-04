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При обстреле Брянской области пострадал один человек - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 04.09.2023 (обновлено: 16:04 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894111989.html
При обстреле Брянской области пострадал один человек
При обстреле Брянской области пострадал один человек - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле Брянской области пострадал один человек
Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:59
2023-09-04T16:04
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.Богомаз добавил, что в результате обстрела частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, суземский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Происшествия
При обстреле Брянской области пострадал один человек

Богомаз сообщил о ранении человека при обстреле брянского села Зерново

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.
Богомаз добавил, что в результате обстрела частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуземский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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