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При обстреле Брянской области пострадал один человек
При обстреле Брянской области пострадал один человек - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле Брянской области пострадал один человек
Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:59
2023-09-04T15:59
2023-09-04T16:04
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.Богомаз добавил, что в результате обстрела частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, суземский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Происшествия
При обстреле Брянской области пострадал один человек
Богомаз сообщил о ранении человека при обстреле брянского села Зерново