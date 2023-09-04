https://ria.ru/20230904/obstrel-1894111989.html

При обстреле Брянской области пострадал один человек

При обстреле Брянской области пострадал один человек - РИА Новости, 04.09.2023

При обстреле Брянской области пострадал один человек

Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:59

2023-09-04T15:59

2023-09-04T16:04

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.Богомаз добавил, что в результате обстрела частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html

брянская область

суземский район

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брянская область, суземский район, александр богомаз, происшествия