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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские военные нанесли массированный удар по центру Донецка с применением "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:13

2023-09-04T15:13

2023-09-04T15:24

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли массированный удар по центру Донецка с применением "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости.Удар из ствольной артиллерии был нанесен в середине дня по густонаселенному Ворошиловскому району. Были повреждены фасады многоквартирных домов по Университетской улице. На проспекте Мира горит гражданский автомобиль, задымление от которого видно по всему городу, в районе остановлено движение общественного транспорта. Прямые попадания пришлись также по жилым домам. Обстрел продолжается до сих пор.По данным Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки известно о 75 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, повреждены 8 домов и один объект гражданской инфраструктуры.

донецк

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Донецк под массированным обстрелом ВСУ ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм, задымление от горящих авто видно по всему городу. 2023-09-04T15:13 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, вооруженные силы украины