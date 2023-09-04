https://ria.ru/20230904/obstrel-1894095573.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские военные нанесли массированный удар по центру Донецка с применением "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:13
2023-09-04T15:13
2023-09-04T15:24
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли массированный удар по центру Донецка с применением "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости.Удар из ствольной артиллерии был нанесен в середине дня по густонаселенному Ворошиловскому району. Были повреждены фасады многоквартирных домов по Университетской улице. На проспекте Мира горит гражданский автомобиль, задымление от которого видно по всему городу, в районе остановлено движение общественного транспорта. Прямые попадания пришлись также по жилым домам. Обстрел продолжается до сих пор.По данным Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки известно о 75 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, повреждены 8 домов и один объект гражданской инфраструктуры.
донецк
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894096774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77b8dbf4f96c6d25ef06a6e99db62be1.jpg
Донецк под массированным обстрелом ВСУ
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм, задымление от горящих авто видно по всему городу.
2023-09-04T15:13
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли массированный удар по центру Донецка с применением "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости.
Удар из ствольной артиллерии был нанесен в середине дня по густонаселенному Ворошиловскому району. Были повреждены фасады многоквартирных домов по Университетской улице. На проспекте Мира горит гражданский автомобиль, задымление от которого видно по всему городу, в районе остановлено движение общественного транспорта. Прямые попадания пришлись также по жилым домам. Обстрел продолжается до сих пор.
По данным Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки известно о 75 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, повреждены 8 домов и один объект гражданской инфраструктуры.