Центр Донецка попал под массированный артиллерийский обстрел
Центр Донецка находится под массированным артиллерийским обстрелом ВСУ
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. ВСУ открыли массированный огонь по центру Донецка с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщил корреспондент РИА Новости.
Артиллерийский удар пришелся по Ворошиловскому району. Повреждения получили фасады многоквартирных домов на Университетской улице. На проспекте Мира горит автомобиль, задымление видно по всему городу. В районе приостановили движение общественного транспорта. Зафиксированы попадания по жилым домам. Обстрел со стороны ВСУ продолжается до сих пор.
Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в зоне риска находится район парка кованых фигур, а также магазин "Изумруд". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 14:20 за полчаса ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ВСУ регулярно открывают огонь по городам ДНР. Накануне при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских военных погиб мирный житель. В минувшую пятницу после атаки противника на торговый центр "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.