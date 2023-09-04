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Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 04.09.2023 (обновлено: 12:05 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894043546.html
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому
Украинские войска в 10.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:04
2023-09-04T12:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Мироновский: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска с 11.10 по 11.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому

СЦКК: украинские военные выпустили 3 ракеты из РСЗО по Мироновскому

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Мироновский: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска с 11.10 по 11.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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