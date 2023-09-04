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Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому
Украинские войска в 10.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:04
2023-09-04T12:04
2023-09-04T12:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Мироновский: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска с 11.10 по 11.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Мироновскому
СЦКК: украинские военные выпустили 3 ракеты из РСЗО по Мироновскому