Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10:50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, в 9.55 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 10.20 и 10.30 украинские войска выпустили пять снарядов такого же калибра по Макеевке и Ясиноватскому району. Кроме того, в 10.10 обстреляли Никитовской район Горловки четырьмя снарядами калибра 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.