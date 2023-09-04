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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894028879.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:12
2023-09-04T11:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
петровский район
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10:50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, в 9.55 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 10.20 и 10.30 украинские войска выпустили пять снарядов такого же калибра по Макеевке и Ясиноватскому району. Кроме того, в 10.10 обстреляли Никитовской район Горловки четырьмя снарядами калибра 122 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Петровский район
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10:50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, в 9.55 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 10.20 и 10.30 украинские войска выпустили пять снарядов такого же калибра по Макеевке и Ясиноватскому району. Кроме того, в 10.10 обстреляли Никитовской район Горловки четырьмя снарядами калибра 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияПетровский район
 
 
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