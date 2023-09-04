https://ria.ru/20230904/obstrel-1894015569.html

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 04.09.2023

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:56

2023-09-04T09:56

2023-09-04T09:56

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 03:20 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 9.10 и 9.30 было выпущено еще семь снарядов такого же калибра по указанному району Донецка, в 6.55 – два снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и в 7.00 обстреляли Ясиноватский район четырьмя такими же снарядами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия, сцкк