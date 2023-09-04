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При обстреле Запорожской области погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 04.09.2023 (обновлено: 09:25 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894006451.html
При обстреле Запорожской области погибли три человека
При обстреле Запорожской области погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле Запорожской области погибли три человека
Магазин продуктов и сельхозтехники в деревне Конские Раздоры Запорожской области, предположительно, был обстрелян украинской армией из американской реактивной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:37
2023-09-04T09:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 сен - РИА Новости. Магазин продуктов и сельхозтехники в деревне Конские Раздоры Запорожской области, предположительно, был обстрелян украинской армией из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате произошедшего 3 человека погибли и по меньшей мере 4 ранены, сообщил журналистам на месте обстрела представитель СК РФ. "Второго сентября, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар американской системой HIMARS. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены осколки, которые в дальнейшем будут направлены на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей, сельскохозяйственной техники, продуктов, а также ангар и стоянка. В результате прилетов, по данным ведомства, три человека погибли и не менее четырех ранены. Разрушено офисное помещение и магазин, а также ангар и сельхозтехника. Значительное количество зерна, хранившегося в ангаре, сожжено. В частных постройках поблизости выбиты стекла.
https://ria.ru/20230903/obstrel-1893974703.html
запорожская область
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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
При обстреле Запорожской области погибли три человека

При обстреле запорожской деревни Конские Раздоры погибли три человека

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны Украина сельхоз техники в деревне Конские Раздоры Запорожской области
Последствия обстрела со стороны Украина сельхоз техники в деревне Конские Раздоры Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны Украина сельхоз техники в деревне Конские Раздоры Запорожской области
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 сен - РИА Новости. Магазин продуктов и сельхозтехники в деревне Конские Раздоры Запорожской области, предположительно, был обстрелян украинской армией из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате произошедшего 3 человека погибли и по меньшей мере 4 ранены, сообщил журналистам на месте обстрела представитель СК РФ.
"Второго сентября, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар американской системой HIMARS. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены осколки, которые в дальнейшем будут направлены на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ.
Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей, сельскохозяйственной техники, продуктов, а также ангар и стоянка. В результате прилетов, по данным ведомства, три человека погибли и не менее четырех ранены.
Разрушено офисное помещение и магазин, а также ангар и сельхозтехника. Значительное количество зерна, хранившегося в ангаре, сожжено. В частных постройках поблизости выбиты стекла.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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