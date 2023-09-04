https://ria.ru/20230904/obstrel-1894006451.html

При обстреле Запорожской области погибли три человека

При обстреле Запорожской области погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2023

При обстреле Запорожской области погибли три человека

Магазин продуктов и сельхозтехники в деревне Конские Раздоры Запорожской области, предположительно, был обстрелян украинской армией из американской реактивной... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:37

2023-09-04T08:37

2023-09-04T09:25

специальная военная операция на украине

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 сен - РИА Новости. Магазин продуктов и сельхозтехники в деревне Конские Раздоры Запорожской области, предположительно, был обстрелян украинской армией из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате произошедшего 3 человека погибли и по меньшей мере 4 ранены, сообщил журналистам на месте обстрела представитель СК РФ. "Второго сентября, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар американской системой HIMARS. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены осколки, которые в дальнейшем будут направлены на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей, сельскохозяйственной техники, продуктов, а также ангар и стоянка. В результате прилетов, по данным ведомства, три человека погибли и не менее четырех ранены. Разрушено офисное помещение и магазин, а также ангар и сельхозтехника. Значительное количество зерна, хранившегося в ангаре, сожжено. В частных постройках поблизости выбиты стекла.

https://ria.ru/20230903/obstrel-1893974703.html

запорожская область

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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия