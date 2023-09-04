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В Нигере посла Франции призвали как можно скорее покинуть Ниамей - РИА Новости, 04.09.2023
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20:35 04.09.2023 (обновлено: 21:05 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/niger-1894185720.html
В Нигере посла Франции призвали как можно скорее покинуть Ниамей
В Нигере посла Франции призвали как можно скорее покинуть Ниамей - РИА Новости, 04.09.2023
В Нигере посла Франции призвали как можно скорее покинуть Ниамей
Назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:35
2023-09-04T21:05
в мире
франция
ниамей
переворот в нигере — 2023
нигер
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны."Мы призываем посла Франции к скорейшему отъезду из нашей страны", - заявил премьер, трансляция выступления которого велась на Youtube-канале Аль-Джазира.В воскресенье новые власти Нигера заявили, что дают французским военным 30 дней, чтобы те покинули страну. После истечение данного времени, в воскресенье, телеканал Аль-Джазира сообщил, что подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами. На прошлой неделе у французской военной базы в столице Нигера продолжались массовые митинги. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер (бывшая французская колония) оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, франция, ниамей, переворот в нигере — 2023, нигер
В мире, Франция, Ниамей, Переворот в Нигере — 2023, Нигер
В Нигере посла Франции призвали как можно скорее покинуть Ниамей

Назначенный мятежниками премьер призвал посла Франции оперативно покинуть Нигер

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны.
"Мы призываем посла Франции к скорейшему отъезду из нашей страны", - заявил премьер, трансляция выступления которого велась на Youtube-канале Аль-Джазира.
В воскресенье новые власти Нигера заявили, что дают французским военным 30 дней, чтобы те покинули страну. После истечение данного времени, в воскресенье, телеканал Аль-Джазира сообщил, что подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами. На прошлой неделе у французской военной базы в столице Нигера продолжались массовые митинги. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер (бывшая французская колония) оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
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В миреФранцияНиамейПереворот в Нигере — 2023Нигер
 
 
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