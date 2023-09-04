В Нигере посла Франции призвали как можно скорее покинуть Ниамей
Назначенный мятежниками премьер призвал посла Франции оперативно покинуть Нигер
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что власти страны призывают посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны.
"Мы призываем посла Франции к скорейшему отъезду из нашей страны", - заявил премьер, трансляция выступления которого велась на Youtube-канале Аль-Джазира.
В воскресенье новые власти Нигера заявили, что дают французским военным 30 дней, чтобы те покинули страну. После истечение данного времени, в воскресенье, телеканал Аль-Джазира сообщил, что подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами. На прошлой неделе у французской военной базы в столице Нигера продолжались массовые митинги. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер (бывшая французская колония) оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.