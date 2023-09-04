СМИ: подразделения армии Нигера направились к французской военной базе
Al-Jazeera: военные Нигера направились к базе Франции в Ниамее для наблюдения
© AP Photo / Sam MednickНигер
© AP Photo / Sam Mednick
Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Monde заявила, что французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию. Она также отметила, что ее страна уверена в возможности для посла республики в африканской стране продолжать свою деятельность.
"Подкрепления армии Нигера направляются к военной базе Франции с приказом следить за ее солдатами", — говорится в сообщении.
Как отметил источник телеканала, французские военные, несмотря на "аннулирование" военными Нигера оборонных соглашений с Парижем, взяли на себя обязательство остаться на территории военного объекта.
В субботу у французской военной базы в столице Нигера второй день подряд продолжались массовые митинги. Как сообщал телеканал Al-Arabiya, участники манифестации требовали вывода всех французских солдат из страны.
В пятницу корреспондент РИА Новости передавал о проведении исламскими ассоциациями митинга у военной базы Франции в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны. Участники манифестации возносили молитвы об уходе французских войск и произносили лозунги в поддержку пришедшего к власти в Нигере "Национального совета по защите отечества", а также Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи. Участники манифестации высказывались против любых актов насилия и терроризма в отношении Нигера.
Ранее Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. При этом Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержу новых властей в Нигере.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.