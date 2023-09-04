https://ria.ru/20230904/naznachenie-1894139329.html

Петр Казакевич назначен руководителем блока финансовых рынков ПСБ

Петр Казакевич назначен руководителем блока финансовых рынков ПСБ - РИА Новости, 04.09.2023

Петр Казакевич назначен руководителем блока финансовых рынков ПСБ

Руководителем блока финансовых рынков ПСБ стал Петр Казакевич, он будет отвечать за дальнейшее развитие инвестиционного бизнеса и внедрение инновационных... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Руководителем блока финансовых рынков ПСБ стал Петр Казакевич, он будет отвечать за дальнейшее развитие инвестиционного бизнеса и внедрение инновационных моделей продуктового предложения, сообщает пресс-служба банка. В материале отмечается, что подразделение, которое возглавил Казакевич, является центром взаимодействия банка с финансовыми рынками и институтами. Команде под его руководством предстоит реализовать проекты по развитию инвестиционного продуктового предложения для всех клиентских сегментов. Многолетний опыт и сильные компетенции Казакевича будут востребованы для решения этих задач. По данным пресс-службы, Казакевич обладает 28-летним опытом работы на финансовых рынках. Начинал карьеру во Внешэкономбанке, где в 1995-2005 годах на разных позициях занимался операциями с ценными бумагами. В 2005 году начал работать в Минфине России, возглавив отдел управления средствами Стабилизационного фонда РФ. В 2007 году был назначен заместителем директора департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов, курировал работу отдела займов на финансовых рынках и отдела суверенных фондов. В 2020 году возглавил департамент государственного долга и государственных финансовых активов, где отвечал за размещение ОФЗ и еврооблигаций РФ, инвестирование средств Фонда национального благосостояния, предоставление государственных кредитов РФ, урегулирование задолженности по ранее предоставленным госкредитам, а также за предоставление государственных гарантий РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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