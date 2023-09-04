Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ
Hürriyet: из-за наводнений в Турции погибли четыре человека, семь ранены
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали в наводнениях, вызванных сильными дождями в центральных регионах Турции, есть без вести пропавшие, пишет в понедельник газета Hürriyet.
Главное управление метеорологии предупредило в субботу об ожидаемых сильных осадках во многих провинциях страны.
"Сильные дожди вызвали наводнения во многих провинциях. В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили. С другой стороны, в результате наводнения, вызванного проливным дождем, была повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, попавшие в паводковые воды вместе с автомобилем, в котором они находились. В Кайсери из-за проливных дождей в некоторых районах переполнились русла ручьев", — пишет издание.
Уточняется, что женщина 50 лет, находившаяся в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю, утонула, а 13 человек, оказавшихся на мели, были спасены.
"Семь человек, получивших легкие травмы в результате наводнения, были доставлены машинами скорой помощи в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По имеющимся данным, состояние пострадавших - удовлетворительное, однако спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести", — говорится в сообщении.