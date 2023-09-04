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Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
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05:55 04.09.2023 (обновлено: 07:00 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html
Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ
Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ
Четыре человека погибли, семь пострадали в наводнениях, вызванных сильными дождями в центральных регионах Турции, есть без вести пропавшие, пишет в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:55
2023-09-04T07:00
в мире
турция
невшехир (провинция)
кайсери
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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали в наводнениях, вызванных сильными дождями в центральных регионах Турции, есть без вести пропавшие, пишет в понедельник газета Hürriyet. Главное управление метеорологии предупредило в субботу об ожидаемых сильных осадках во многих провинциях страны. "Сильные дожди вызвали наводнения во многих провинциях. В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили. С другой стороны, в результате наводнения, вызванного проливным дождем, была повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, попавшие в паводковые воды вместе с автомобилем, в котором они находились. В Кайсери из-за проливных дождей в некоторых районах переполнились русла ручьев", — пишет издание. Уточняется, что женщина 50 лет, находившаяся в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю, утонула, а 13 человек, оказавшихся на мели, были спасены. "Семь человек, получивших легкие травмы в результате наводнения, были доставлены машинами скорой помощи в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По имеющимся данным, состояние пострадавших - удовлетворительное, однако спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html
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турция
невшехир (провинция)
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в мире, турция, невшехир (провинция), кайсери
В мире, Турция, Невшехир (провинция), Кайсери
Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ

Hürriyet: из-за наводнений в Турции погибли четыре человека, семь ранены

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали в наводнениях, вызванных сильными дождями в центральных регионах Турции, есть без вести пропавшие, пишет в понедельник газета Hürriyet.
Главное управление метеорологии предупредило в субботу об ожидаемых сильных осадках во многих провинциях страны.
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"Сильные дожди вызвали наводнения во многих провинциях. В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили. С другой стороны, в результате наводнения, вызванного проливным дождем, была повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, попавшие в паводковые воды вместе с автомобилем, в котором они находились. В Кайсери из-за проливных дождей в некоторых районах переполнились русла ручьев", — пишет издание.
Уточняется, что женщина 50 лет, находившаяся в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю, утонула, а 13 человек, оказавшихся на мели, были спасены.
"Семь человек, получивших легкие травмы в результате наводнения, были доставлены машинами скорой помощи в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По имеющимся данным, состояние пострадавших - удовлетворительное, однако спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести", — говорится в сообщении.
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В миреТурцияНевшехир (провинция)Кайсери
 
 
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