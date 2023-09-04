https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html

Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ

Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023

Четыре человека погибли из-за наводнений в Турции, сообщили СМИ

Четыре человека погибли, семь пострадали в наводнениях, вызванных сильными дождями в центральных регионах Турции, есть без вести пропавшие, пишет в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:55

2023-09-04T05:55

2023-09-04T07:00

в мире

турция

невшехир (провинция)

кайсери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg

АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали в наводнениях, вызванных сильными дождями в центральных регионах Турции, есть без вести пропавшие, пишет в понедельник газета Hürriyet. Главное управление метеорологии предупредило в субботу об ожидаемых сильных осадках во многих провинциях страны. "Сильные дожди вызвали наводнения во многих провинциях. В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили. С другой стороны, в результате наводнения, вызванного проливным дождем, была повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, попавшие в паводковые воды вместе с автомобилем, в котором они находились. В Кайсери из-за проливных дождей в некоторых районах переполнились русла ручьев", — пишет издание. Уточняется, что женщина 50 лет, находившаяся в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю, утонула, а 13 человек, оказавшихся на мели, были спасены. "Семь человек, получивших легкие травмы в результате наводнения, были доставлены машинами скорой помощи в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По имеющимся данным, состояние пострадавших - удовлетворительное, однако спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html

https://ria.ru/20230902/meteorit-1893881089.html

турция

невшехир (провинция)

кайсери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, невшехир (провинция), кайсери