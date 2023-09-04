https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией

НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией - РИА Новости, 04.09.2023

НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией

Всякая летняя неделя начиналась либо с победных реляций наших стратегических противников ("дожать Россию на поле боя, заставив ее сдаться"), либо с обещания... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

нато

вооруженные силы украины

россия

сша

киев

евросоюз

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Всякая летняя неделя начиналась либо с победных реляций наших стратегических противников ("дожать Россию на поле боя, заставив ее сдаться"), либо с обещания новой военной помощи Киеву. На первой осенней неделе решили совместить: объявление о поставках, которые сделают США, пойдет, как в продуктовом заказе во времена оны, с нагрузкой. С заявлением, что вот просто триумф, который все ждали, он случился. Или случится вот-вот. Короче, нужно еще самую малость поднажать, и "русская оборона рухнет". Как обычно, наши стратегические противники глядят попеременно то в зеркало, то в воду и транслируют исключительно свои пожелания. Разной степени агрессивности. Чтобы нас запугать, видимо.Итак, на Украину едут вожделенные "Абрамсы", к ним, как заявил некий таинственный источник агентства Reuters, "могут прилагаться и заряды с обедненным ураном".Но это не точно.А вот что абсолютно очевидно, так это то, что ни совещания в Рамштайне, где собирались полсотни стран, ни поставки вначале легких, потом средних, а сейчас уже и тяжелых вооружений никак не могут изменить ситуацию на том самом "поле боя", где нас собираются "победить" все то время, что продолжается СВО.Причина проста (для нас) и страшно обидна (для них).Мы оказались быстрее, точнее, скоординированнее, слаженнее, мы, как выяснили натовцы, не растеряли ни единого навыка из искусства побеждать. Все традиции — на месте. Все интеллектуальные способности и рефлексия, столь необходимые в военном деле, не растрачены и не потеряны. Дисциплина, без которой армия не живет, — на должной высоте.Тем временем, пока Россия строила свои ВС — не без труда, не без сложностей, — армии НАТО занимались всем чем угодно, кроме как своим прямым делом. Там вводили инклюзивность, толерантность, а также квоты на присутствие меньшинств. Какое весь этот нескончаемый "парад гордости" в казармах и на полигонах имеет отношение к боеспособности, не знает сегодня ни один натовский генерал. Как это влияет на боевой дух, тоже неизвестно. Но зато известно, что вот именно эти самые офицеры, которые вписались в действующие рамки политкорректности, сегодня готовят контингент ВСУ.Не стоит забывать, что миф о "непобедимой армаде НАТО" и та реальность, которая просто прет как хорошая опара для теста, — разные категории. Говорить горазды все. Но картины бегства из стран, куда США завели своих сателлитов, значительно более красноречивы, чем байки диванных вояк в западных медиа. Радость демократизации и размещения гарнизонов бравых вояк обошлась американскому бюджету за двадцать лет в тринадцать триллионов долларов. Но мы не будем считать чужие деньги.Мы лучше скажем, что конструктивные особенности танков "Абрамс" таковы, что в них нужно постоянно вливать топливо (пока внедряешь инклюзивность в армии, думать об усовершенствовании двигателей для танков недосуг), мотор постоянно нагревается и поэтому идеально виден со спутника, да и простым беспилотником его можно обнаружить. То есть американцы поставляют крупные мишени для русских летчиков, русских танкистов и русских артиллеристов.Та же судьба, судя по всему, уготована и F-16, которые, как утверждают американские военные в отставке, но занимавшие значимые должности, "сбиваемы".В черную дыру провалятся еще несколько миллиардов, но, опять-таки, это не наша печаль и забота.Наша забота — это знать, что НАТО будет с нами воевать столько, сколько будет работать американский печатный станок. Вот какую долларовую эмиссию в качестве рациона сможет заглотить ВПК США, столько наши стратегические противники и будут пытаться нас "победить на поле боя". Но эмиссия и экономика с финансами, даже если сильно напрягутся, не смогут все равно — нет, не сломить наш дух, — а просто наладить производство амуниции, чтобы пополнять арсеналы. Европа, которая объединенная и вся такая из себя атлантическая союзница, не сможет тем более. В отличие от США, у нее нет своего сырья, а по энергоносителям — она просто содержанка. Которая, правда, за них платит не натурой, а деньгами.Снаряды с обедненным ураном (если эта информация подтвердится официально) — это и провокация, и новый виток конфронтации. Это игра на нервах — точнее, война нервов. Но тут, правда, сами западники признают, что уже ее продули. Можно как угодно относиться к "Бильд" как к медиа, но удивление и Шольца, и Макрона тем, что российский лидер ни разу, беседуя с ними, не упомянул про санкции (и уж тем более про их "снятие"), называется коллективной потерей лица. Два главных руководителя двух главных стран в ЕС продемонстрировали свое нутро — и без стеснения. По-русски это можно назвать позором. Или пшиком. И даже если сервильная пресса расскажет, что это "победный пшик", проигрышем и поражением он быть не перестанет.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, нато, вооруженные силы украины, россия, сша, киев, евросоюз, f-16