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В ГД предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию - РИА Новости, 04.09.2023
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12:05 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/nalog-1894043679.html
В ГД предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию
В ГД предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию - РИА Новости, 04.09.2023
В ГД предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию
Для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок", сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:05
2023-09-04T12:05
россия
экономика
султан хамзаев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР). Как уточнил Хамзаев, СМИ сообщают о планах McDonald"s вернуться в Россию. Зарубежная сеть при продаже бизнеса рассчитывала на такую возможность при изменении условий, добавил он. "Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств. Считаю, что для таких компаний вполне мог бы действовать дополнительный налог", — сказал Хамзаев. Он отметил, что такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране. По словам депутата, данный вопрос следует поднять на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. "Например, добавить обязательство по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в страну, на момент ухода из страны", — подчеркнул Хамзаев.
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россия, экономика, султан хамзаев, госдума рф, единая россия
Россия, Экономика, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию

В ГД предложили ввести налог за возвращение на российский рынок для компаний

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).
Как уточнил Хамзаев, СМИ сообщают о планах McDonald"s вернуться в Россию. Зарубежная сеть при продаже бизнеса рассчитывала на такую возможность при изменении условий, добавил он.
"Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств. Считаю, что для таких компаний вполне мог бы действовать дополнительный налог", — сказал Хамзаев.
Он отметил, что такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.
По словам депутата, данный вопрос следует поднять на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
"Например, добавить обязательство по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в страну, на момент ухода из страны", — подчеркнул Хамзаев.
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РоссияЭкономикаСултан ХамзаевГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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