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СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/naemnik-1894165529.html
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ
Наемник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был убит на Украине, сообщает в понедельник колумбийская газета Tiempo. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:33
2023-09-04T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Наемник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был убит на Украине, сообщает в понедельник колумбийская газета Tiempo. Как отмечает издание, в декабре 2022 года Эррера собрал вещи и, несмотря на просьбы семьи, отправился на Украину. Позже в своих социальных сетях Эррера предупредил колумбийских наемников, что они должны быть психологически готовы к тому, с чем им придется столкнуться на Украине. "В начале сентябре семье позвонили и сообщили о его смерти", - говорится в сообщении издания. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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в мире, колумбия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ

Tiempo: колумбийского наемника Эрреру, воевавшего за ВСУ, убили на Украине

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Наемник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был убит на Украине, сообщает в понедельник колумбийская газета Tiempo.
Как отмечает издание, в декабре 2022 года Эррера собрал вещи и, несмотря на просьбы семьи, отправился на Украину. Позже в своих социальных сетях Эррера предупредил колумбийских наемников, что они должны быть психологически готовы к тому, с чем им придется столкнуться на Украине.
"В начале сентябре семье позвонили и сообщили о его смерти", - говорится в сообщении издания.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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