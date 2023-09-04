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СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ
Наемник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был убит на Украине, сообщает в понедельник колумбийская газета Tiempo. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:33
2023-09-04T18:33
2023-09-04T18:33
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Наемник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был убит на Украине, сообщает в понедельник колумбийская газета Tiempo. Как отмечает издание, в декабре 2022 года Эррера собрал вещи и, несмотря на просьбы семьи, отправился на Украину. Позже в своих социальных сетях Эррера предупредил колумбийских наемников, что они должны быть психологически готовы к тому, с чем им придется столкнуться на Украине. "В начале сентябре семье позвонили и сообщили о его смерти", - говорится в сообщении издания. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230831/ispaniya-1893360710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине ликвидировали колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ
Tiempo: колумбийского наемника Эрреру, воевавшего за ВСУ, убили на Украине