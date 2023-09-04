https://ria.ru/20230904/moskva-1894168501.html

Синоптик предсказал бабье лето на День города в Москве

Синоптик предсказал бабье лето на День города в Москве - РИА Новости, 04.09.2023

Синоптик предсказал бабье лето на День города в Москве

Классическое бабье лето продержится в Центральной России практически всю следующую неделю, будет малооблачно и около плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:45

2023-09-04T18:45

2023-09-04T19:54

общество

москва

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Классическое бабье лето продержится в Центральной России практически всю следующую неделю, будет малооблачно и около плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С началом следующей недели антициклон будет практически всю неделю господствовать в атмосфере Центральной России и обеспечивать нас длительным периодом малооблачной погоды, которая четко соответствует понятию классического бабьего лета", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что по ночам будет порядка плюс 6 - плюс 11 градусов, а днем столбики термометров каждый день будут стремиться к плюс 20 градусам."На день города и на все выходные в Москве ожидается великолепная погода. По сентябрьским меркам - это супер, даже чуть теплее нормы. День города положит начало классическому Бабьему лету уже на следующую неделю", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в конце рабочей недели похолодает, а с наступлением субботы инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к скандинавскому антициклону, в воскресенье он будет только усиливать свои позиции."Погода наладится. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 7 - плюс 9, по области - плюс 5 - плюс 10, днем плюс 18 - плюс 20 в городе и плюс 16 - плюс 21 в Подмосковье. А в воскресенье еще теплее: ночью уже плюс 10 - плюс 12 в Москве и плюс 8 - плюс 13 в Подмосковье. А днем уходим аккуратно за "двадцатку" - плюс 20 - плюс 22 в Москве и плюс 17 - плюс 22 по области. Ветер освежающий - северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал метеоролог.

https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html

москва

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье)