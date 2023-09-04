https://ria.ru/20230904/miftakhov-1894065921.html

Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу

Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу - РИА Новости, 04.09.2023

Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу

Бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, отбывшего срок за поджог офиса "Единой России", задержали на выходе из колонии по новому делу - об... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:27

2023-09-04T13:27

2023-09-04T14:28

происшествия

москва

киров

азат мифтахов

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, отбывшего срок за поджог офиса "Единой России", задержали на выходе из колонии по новому делу - об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина. "Он отбыл наказание, был освобожден из колонии, и на выходе его задержали по новому уголовному делу", - сказала адвокат. Она добавила, что теперь Мифтахову предъявят обвинение, и суд в Кирове изберет меру пресечения. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.

https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html

https://ria.ru/20230530/arest-1875036308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, киров, азат мифтахов