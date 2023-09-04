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Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу - РИА Новости, 04.09.2023
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13:27 04.09.2023 (обновлено: 14:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/miftakhov-1894065921.html
Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу
Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу - РИА Новости, 04.09.2023
Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу
Бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, отбывшего срок за поджог офиса "Единой России", задержали на выходе из колонии по новому делу - об... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:27
2023-09-04T14:28
происшествия
москва
киров
азат мифтахов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, отбывшего срок за поджог офиса "Единой России", задержали на выходе из колонии по новому делу - об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина. "Он отбыл наказание, был освобожден из колонии, и на выходе его задержали по новому уголовному делу", - сказала адвокат. Она добавила, что теперь Мифтахову предъявят обвинение, и суд в Кирове изберет меру пресечения. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
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происшествия, москва, киров, азат мифтахов
Происшествия, Москва, Киров, Азат Мифтахов
Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу

Адвокат Сидоркина: экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии

© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, отбывшего срок за поджог офиса "Единой России", задержали на выходе из колонии по новому делу - об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
"Он отбыл наказание, был освобожден из колонии, и на выходе его задержали по новому уголовному делу", - сказала адвокат. Она добавила, что теперь Мифтахову предъявят обвинение, и суд в Кирове изберет меру пресечения. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.
Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.
Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал.
Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
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