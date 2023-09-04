https://ria.ru/20230904/mid-1894148183.html

В МИД назвали поворот России к Азии стратегическим

В МИД назвали поворот России к Азии стратегическим - РИА Новости, 04.09.2023

В МИД назвали поворот России к Азии стратегическим

Поворот Москвы в сторону Азии не вынужденный, как многие считали, эта политика всегда соответствовала стратегическим целям России, заявил замглавы МИД РФ Андрей РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:39

2023-09-04T17:39

2023-09-04T17:39

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Поворот Москвы в сторону Азии не вынужденный, как многие считали, эта политика всегда соответствовала стратегическим целям России, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он рассказал, что некоторые страны региона опасались, что Россия лишь вынужденно повернулась в сторону Азии, а в случае нормализации ситуации в мире "всё будет как прежде". "Могу вас заверить, что это не так. Центр мировой политики и экономики перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион... Говоря о том, что у нас произошел какой-то "новый поворот в нашей истории с Азией", это всегда соответствовало нашим стратегическим целям", - сказал Руденко на дискуссионной площадке клуба "Валдай". Он отметил, что страны Азии сотрудничают с Россией, в том числе посредством участия в ШОС. "Стоит целая очередь на прием на вступление в эту организацию кандидатов, партнеров", - подчеркнул дипломат. По его словам, государства региона также проявляют интерес к ресурсам, продовольствию и минеральным удобрениям из РФ.

https://ria.ru/20230715/aziya-1884353780.html

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