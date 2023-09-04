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Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России - РИА Новости, 04.09.2023
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Наука
 
03:27 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/luna-1893994479.html
Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России
Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России - РИА Новости, 04.09.2023
Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России
Сейсмические колебания на Южном полюсе Луны, зафиксированные индийским космическим аппаратом, имеют небольшую амплитуду и не повлияют на выбор места посадки... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:27
2023-09-04T03:27
наука
луна
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
индийская организация космических исследований
наука
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сейсмические колебания на Южном полюсе Луны, зафиксированные индийским космическим аппаратом, имеют небольшую амплитуду и не повлияют на выбор места посадки будущих межпланетных станций России, сообщили РИА Новости в Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Ранее Индийская организация космических исследований сообщила, что прибор для измерения сейсмической активности Луны, установленный на посадочном модуле "Викрам", выявил возможную сейсмоактивность на Луне. "Зарегистрированные на Луне сейсмические колебания имеют совсем небольшую амплитуду, поэтому на картографирование территорий и перспективы посадки космических аппаратов на лунную поверхность подобная сейсмическая активность не влияет", - говорится в сообщении. В университете пояснили, что сейсмические колебания на Луне вызывают метеориты, которые падают на спутник Земли в большом количестве из-за отсутствия атмосферы. Лунотрясения изучаются с 1970-х годов, для этого даже производились искусственные взрывы на поверхности. "Данные лунных сейсмографов - это ценные сведения, поскольку метеоритная бомбардировка вносит вклад в процессы преобразования лунной поверхности, такие как, например, деградация кратеров с движением реголита вниз по склонам", - добавили в МИИГАиК. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов встретился с коллективом разработчиков станции "Луна-25" и заявил, что миссию по посадке на Южный полюс можно будет повторить в 2025-2026 годах. Автоматическую станцию "Луна-26" "Роскосмос" планирует запустить в 2027 году, "Луну-27" - в 2028-м, а "Луну-28" - после 2030 года.
https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html
https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html
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луна, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), индийская организация космических исследований, наука, космос - риа наука
Наука, Луна, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Индийская организация космических исследований, Наука, Космос - РИА Наука
Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России

МИИГАиК: лунотрясения не повлияют на будущие миссии России на Луне

© РИА Новости / Петр Лыба | Перейти в медиабанкВид на полную луну
Вид на полную луну - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Петр Лыба
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сейсмические колебания на Южном полюсе Луны, зафиксированные индийским космическим аппаратом, имеют небольшую амплитуду и не повлияют на выбор места посадки будущих межпланетных станций России, сообщили РИА Новости в Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).
Ранее Индийская организация космических исследований сообщила, что прибор для измерения сейсмической активности Луны, установленный на посадочном модуле "Викрам", выявил возможную сейсмоактивность на Луне.
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"Зарегистрированные на Луне сейсмические колебания имеют совсем небольшую амплитуду, поэтому на картографирование территорий и перспективы посадки космических аппаратов на лунную поверхность подобная сейсмическая активность не влияет", - говорится в сообщении.
В университете пояснили, что сейсмические колебания на Луне вызывают метеориты, которые падают на спутник Земли в большом количестве из-за отсутствия атмосферы. Лунотрясения изучаются с 1970-х годов, для этого даже производились искусственные взрывы на поверхности.
"Данные лунных сейсмографов - это ценные сведения, поскольку метеоритная бомбардировка вносит вклад в процессы преобразования лунной поверхности, такие как, например, деградация кратеров с движением реголита вниз по склонам", - добавили в МИИГАиК.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов встретился с коллективом разработчиков станции "Луна-25" и заявил, что миссию по посадке на Южный полюс можно будет повторить в 2025-2026 годах. Автоматическую станцию "Луна-26" "Роскосмос" планирует запустить в 2027 году, "Луну-27" - в 2028-м, а "Луну-28" - после 2030 года.
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НаукаЛунаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)Индийская организация космических исследованийНаукаКосмос - РИА Наука
 
 
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