https://ria.ru/20230904/luna-1893994479.html

Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России

Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России - РИА Новости, 04.09.2023

Ученые заявили, что колебания на Луне не повлияют на миссии России

Сейсмические колебания на Южном полюсе Луны, зафиксированные индийским космическим аппаратом, имеют небольшую амплитуду и не повлияют на выбор места посадки... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T03:27

2023-09-04T03:27

2023-09-04T03:27

наука

луна

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

индийская организация космических исследований

наука

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сейсмические колебания на Южном полюсе Луны, зафиксированные индийским космическим аппаратом, имеют небольшую амплитуду и не повлияют на выбор места посадки будущих межпланетных станций России, сообщили РИА Новости в Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Ранее Индийская организация космических исследований сообщила, что прибор для измерения сейсмической активности Луны, установленный на посадочном модуле "Викрам", выявил возможную сейсмоактивность на Луне. "Зарегистрированные на Луне сейсмические колебания имеют совсем небольшую амплитуду, поэтому на картографирование территорий и перспективы посадки космических аппаратов на лунную поверхность подобная сейсмическая активность не влияет", - говорится в сообщении. В университете пояснили, что сейсмические колебания на Луне вызывают метеориты, которые падают на спутник Земли в большом количестве из-за отсутствия атмосферы. Лунотрясения изучаются с 1970-х годов, для этого даже производились искусственные взрывы на поверхности. "Данные лунных сейсмографов - это ценные сведения, поскольку метеоритная бомбардировка вносит вклад в процессы преобразования лунной поверхности, такие как, например, деградация кратеров с движением реголита вниз по склонам", - добавили в МИИГАиК. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов встретился с коллективом разработчиков станции "Луна-25" и заявил, что миссию по посадке на Южный полюс можно будет повторить в 2025-2026 годах. Автоматическую станцию "Луна-26" "Роскосмос" планирует запустить в 2027 году, "Луну-27" - в 2028-м, а "Луну-28" - после 2030 года.

https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html

https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html

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луна, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), индийская организация космических исследований, наука, космос - риа наука