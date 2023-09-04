https://ria.ru/20230904/litsey-1894068785.html

Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке

Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке - РИА Новости, 04.09.2023

Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке

На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:35

2023-09-04T13:35

2023-09-04T13:35

липецкая область

липецк

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, региональный технический лицей ЛГТУ – это современное учебное заведение, которое призвано стать начальной ступенью комплексного инженерно-технического образования. Набор учащихся производится в классы с углубленным изучением физики и математики. Обучение будет проходить с использованием материально-технической базы университета. Школьники смогут выполнять лабораторные работы на оборудовании, которое используют студенты ЛГТУ. Артамонов отметил, что также предполагается сотрудничество с предприятиями-партнерами вуза, которое позволит школьникам больше узнать о деятельности многих современных производств и в дальнейшем получить специальность для трудоустройства в эти компании. "Поговорил с ребятами, которые поступили в лицей. Почти все из них хотят потом продолжать учебу в ЛГТУ и работать на предприятиях региона. Мы это приветствуем и будем поддерживать выпускников. Востребованность таких специалистов колоссальная, оплата труда высокая, думаю, никто из поступивших сюда не пожалеет о сделанном выборе", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230822/vypuskniki-1891494816.html

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Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, липецкая область