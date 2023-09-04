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Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке - РИА Новости, 04.09.2023
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке
На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:35
2023-09-04T13:35
2023-09-04T13:35
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, региональный технический лицей ЛГТУ – это современное учебное заведение, которое призвано стать начальной ступенью комплексного инженерно-технического образования. Набор учащихся производится в классы с углубленным изучением физики и математики. Обучение будет проходить с использованием материально-технической базы университета. Школьники смогут выполнять лабораторные работы на оборудовании, которое используют студенты ЛГТУ. Артамонов отметил, что также предполагается сотрудничество с предприятиями-партнерами вуза, которое позволит школьникам больше узнать о деятельности многих современных производств и в дальнейшем получить специальность для трудоустройства в эти компании. "Поговорил с ребятами, которые поступили в лицей. Почти все из них хотят потом продолжать учебу в ЛГТУ и работать на предприятиях региона. Мы это приветствуем и будем поддерживать выпускников. Востребованность таких специалистов колоссальная, оплата труда высокая, думаю, никто из поступивших сюда не пожалеет о сделанном выборе", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230822/vypuskniki-1891494816.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, региональный технический лицей ЛГТУ – это современное учебное заведение, которое призвано стать начальной ступенью комплексного инженерно-технического образования. Набор учащихся производится в классы с углубленным изучением физики и математики. Обучение будет проходить с использованием материально-технической базы университета. Школьники смогут выполнять лабораторные работы на оборудовании, которое используют студенты ЛГТУ.
Артамонов
отметил, что также предполагается сотрудничество с предприятиями-партнерами вуза, которое позволит школьникам больше узнать о деятельности многих современных производств и в дальнейшем получить специальность для трудоустройства в эти компании.
"Поговорил с ребятами, которые поступили в лицей. Почти все из них хотят потом продолжать учебу в ЛГТУ и работать на предприятиях региона. Мы это приветствуем и будем поддерживать выпускников. Востребованность таких специалистов колоссальная, оплата труда высокая, думаю, никто из поступивших сюда не пожалеет о сделанном выборе", – сказал Артамонов.
Почти 1,9 тысячи липецких выпускников поступили на "Профессионалитет"