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Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке - РИА Новости, 04.09.2023
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Липецкая область
 
13:35 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/litsey-1894068785.html
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке - РИА Новости, 04.09.2023
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке
На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:35
2023-09-04T13:35
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, региональный технический лицей ЛГТУ – это современное учебное заведение, которое призвано стать начальной ступенью комплексного инженерно-технического образования. Набор учащихся производится в классы с углубленным изучением физики и математики. Обучение будет проходить с использованием материально-технической базы университета. Школьники смогут выполнять лабораторные работы на оборудовании, которое используют студенты ЛГТУ. Артамонов отметил, что также предполагается сотрудничество с предприятиями-партнерами вуза, которое позволит школьникам больше узнать о деятельности многих современных производств и в дальнейшем получить специальность для трудоустройства в эти компании. "Поговорил с ребятами, которые поступили в лицей. Почти все из них хотят потом продолжать учебу в ЛГТУ и работать на предприятиях региона. Мы это приветствуем и будем поддерживать выпускников. Востребованность таких специалистов колоссальная, оплата труда высокая, думаю, никто из поступивших сюда не пожалеет о сделанном выборе", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область

Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке

© Фото : правительство Липецкой областиТехнический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Технический лицей открылся на базе ЛГТУ в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. На базе технического университета в Липецке открылся лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, региональный технический лицей ЛГТУ – это современное учебное заведение, которое призвано стать начальной ступенью комплексного инженерно-технического образования. Набор учащихся производится в классы с углубленным изучением физики и математики. Обучение будет проходить с использованием материально-технической базы университета. Школьники смогут выполнять лабораторные работы на оборудовании, которое используют студенты ЛГТУ.
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на открытии технического лицея на базе ЛГТУ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на открытии технического лицея на базе ЛГТУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на открытии технического лицея на базе ЛГТУ
Артамонов отметил, что также предполагается сотрудничество с предприятиями-партнерами вуза, которое позволит школьникам больше узнать о деятельности многих современных производств и в дальнейшем получить специальность для трудоустройства в эти компании.
"Поговорил с ребятами, которые поступили в лицей. Почти все из них хотят потом продолжать учебу в ЛГТУ и работать на предприятиях региона. Мы это приветствуем и будем поддерживать выпускников. Востребованность таких специалистов колоссальная, оплата труда высокая, думаю, никто из поступивших сюда не пожалеет о сделанном выборе", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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