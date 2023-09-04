https://ria.ru/20230904/kurs-1894143151.html
Новый учебный курс "Герои Вологодчины" ввели в школах региона
Новый учебный курс "Герои Вологодчины" ввели в школах региона - РИА Новости, 04.09.2023
Новый учебный курс "Герои Вологодчины" ввели в школах региона
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил новое учебное пособие "Герои Вологодчины", разработанное вологодскими авторами для школ области. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:37
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил новое учебное пособие "Герои Вологодчины", разработанное вологодскими авторами для школ области. "В одной из самых крупных школ региона презентовал новый учебный курс "Герои Вологодчины", который был разработан по моему поручению. Мы уже получили положительные отзывы об этом курсе, одобрение экспертов", - написал он в своем телеграм-канале. По словам главы региона, в учебнике собраны биографии и истории подвигов известных вологжан, чьи имена известны всей стране: композитора Валерия Гаврилина, писателя Александра Яшина, героя-подводника Сергея Преминина и пр. "Книга рассказывает о том, как формировались личности тех людей, что составляют гордость и славу нашей земли. Без них наша страна не была бы такой сплоченной, сильной и великой, как сейчас. И я хочу, чтобы, вдохновившись трудами и подвигами вологжан, вы также стали настоящими патриотами", - сказал Кувшинников, представляя учебник ученикам 26-й вологодской школы на уроке "Разговоры о важном". Курс "Герои Вологодчины" будет использоваться во внеурочной работе для учеников 5-8 классов всех школ области. Кроме того, разработан учебник курса для 2-4 классов.
https://ria.ru/20230804/klaster-1888180117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил новое учебное пособие "Герои Вологодчины", разработанное вологодскими авторами для школ области.
"В одной из самых крупных школ региона презентовал новый учебный курс "Герои Вологодчины", который был разработан по моему поручению. Мы уже получили положительные отзывы об этом курсе, одобрение экспертов", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы региона
, в учебнике собраны биографии и истории подвигов известных вологжан, чьи имена известны всей стране: композитора Валерия Гаврилина, писателя Александра Яшина, героя-подводника Сергея Преминина и пр.
«
"Книга рассказывает о том, как формировались личности тех людей, что составляют гордость и славу нашей земли. Без них наша страна не была бы такой сплоченной, сильной и великой, как сейчас. И я хочу, чтобы, вдохновившись трудами и подвигами вологжан, вы также стали настоящими патриотами", - сказал Кувшинников, представляя учебник ученикам 26-й вологодской школы на уроке "Разговоры о важном".
Курс "Герои Вологодчины" будет использоваться во внеурочной работе для учеников 5-8 классов всех школ области. Кроме того, разработан учебник курса для 2-4 классов.
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