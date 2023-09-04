https://ria.ru/20230904/kultura-1894167579.html

Папа римский высказался о русской культуре

Папа римский высказался о русской культуре - РИА Новости, 04.09.2023

Папа римский высказался о русской культуре

Русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем, заявил папа Римский Франциск, комментируя недавнюю ситуацию с выступлением перед молодыми... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:42

2023-09-04T18:42

2023-09-04T18:42

религия

россия

санкт-петербург

киев

франциск (хорхе марио бергольо)

новости культуры

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РИМ, 4 сен – РИА Новости. Русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем, заявил папа Римский Франциск, комментируя недавнюю ситуацию с выступлением перед молодыми российскими католиками. Папа Франциск 25 августа выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге, где назвал российскую молодежь наследниками великой России и призвал ее не забывать об этом наследии. Заявления понтифика с упоминанием Петра I и Екатерины II вызвали критику со стороны официального Киева и Украинской греко-католической церкви. "Это был диалог с молодыми россиянами. В конце я направил послание, которое повторяю всегда: взять на себя ответственность за свое наследие", - сказал он журналистам на борту самолета, возвращаясь из апостольской поездки в Монголию. По его словам, говоря о наследии, он привел в пример "идею Великой России", потому что "русское наследие очень хорошее, очень красивое". "Подумайте о литературе, о музыке, о Достоевском, который говорит нам сегодня о зрелом гуманизме, развившемся в искусстве и литературе", – сказал он. "Русская культура обладает огромной красотой и глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем. У них были темные годы в России, но наследие всегда оставалось", – сказал понтифик, заявление которого привела Corriere della Sera. Папа Франциск подчеркнул, что говорил о Великой России скорее в культурном, чем географическом смысле, поэтому на ум ему пришло "то, чему учили в школе" о Петре I и Екатерине II. "Может, это было неправильно, пусть нам скажут историки", - заявил папа Франциск. Папа Римский Франциск 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. Он призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а в заключительном слове напомнил, что они – "наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", и призвал их не отказываться от этого наследства. В офисе Владимира Зеленского заявил, что папа Римский Франциск стал "инструментом российской пропаганды" и поддержал "русский мир". Комментируя ситуацию с выступлением папы Франциска и критикой со стороны киевских властей, Святой престол сообщил, что понтифик не собирался "превозносить логику империализма". Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни заявил, что "папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России".

https://ria.ru/20230731/kultura-1887276236.html

https://ria.ru/20230308/kultura-1856574002.html

https://ria.ru/20230505/kultura-1870051681.html

https://ria.ru/20230619/butman-1878361123.html

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россия, санкт-петербург, киев, франциск (хорхе марио бергольо), новости культуры