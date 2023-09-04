https://ria.ru/20230904/kuban-1894190484.html

Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы

Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы - РИА Новости, 04.09.2023

Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы

Власти Краснодарского края направили из краевого бюджета 6,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону, в том числе объектов, пострадавших после... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:21

2023-09-04T21:21

2023-09-04T21:21

краснодарский край

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили из краевого бюджета 6,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону, в том числе объектов, пострадавших после летних подтоплений в регионе, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. "Остаётся совсем немного времени до начала отопительного сезона. Нам важно, чтобы к зиме тепло было в каждом доме. Для этого из краевого бюджета выделили 6,5 миллиарда рублей, в том числе на модернизацию теплосетей и котельных", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Он отметил, что районы и города Кубани должны при этом самостоятельно менять по 5% изношенных инженерных сетей ежегодно. По его словам, некоторые районы перевыполняют этот план. Кондратьев поручил до 1 октября исправить все недочёты в муниципалитетах, включая Сочи и Туапсинский район, где объекты ЖКХ пострадали после подтопления, и подойти к отопительному сезону "в полной готовности". Вице-губернатор Андрей Прошунин доложил, что к работе уже готовы 84% теплосетей и более 80% котельных, всего их в регионе 2,8 тысячи, добавляют в пресс-службе краевой администрации.

https://ria.ru/20230831/sezon-1893506772.html

краснодарский край

сочи

туапсинский район

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краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, туапсинский район