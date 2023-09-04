https://ria.ru/20230904/kuban-1894190484.html
Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы
Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы - РИА Новости, 04.09.2023
Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы
Власти Краснодарского края направили из краевого бюджета 6,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону, в том числе объектов, пострадавших после... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:21
2023-09-04T21:21
2023-09-04T21:21
краснодарский край
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили из краевого бюджета 6,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону, в том числе объектов, пострадавших после летних подтоплений в регионе, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. "Остаётся совсем немного времени до начала отопительного сезона. Нам важно, чтобы к зиме тепло было в каждом доме. Для этого из краевого бюджета выделили 6,5 миллиарда рублей, в том числе на модернизацию теплосетей и котельных", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Он отметил, что районы и города Кубани должны при этом самостоятельно менять по 5% изношенных инженерных сетей ежегодно. По его словам, некоторые районы перевыполняют этот план. Кондратьев поручил до 1 октября исправить все недочёты в муниципалитетах, включая Сочи и Туапсинский район, где объекты ЖКХ пострадали после подтопления, и подойти к отопительному сезону "в полной готовности". Вице-губернатор Андрей Прошунин доложил, что к работе уже готовы 84% теплосетей и более 80% котельных, всего их в регионе 2,8 тысячи, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
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краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, туапсинский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Вениамин Кондратьев, Туапсинский район
Власти Кубани выделили средства на обновление отопительной системы
Власти Кубани выделили 6,5 миллиарда рублей на обновление отопительной системы
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости.
Власти Краснодарского края направили из краевого бюджета 6,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону, в том числе объектов, пострадавших после летних подтоплений в регионе, сообщил губернатор
края Вениамин Кондратьев.
"Остаётся совсем немного времени до начала отопительного сезона. Нам важно, чтобы к зиме тепло было в каждом доме. Для этого из краевого бюджета выделили 6,5 миллиарда рублей, в том числе на модернизацию теплосетей и котельных", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Он отметил, что районы и города Кубани должны при этом самостоятельно менять по 5% изношенных инженерных сетей ежегодно. По его словам, некоторые районы перевыполняют этот план.
Кондратьев поручил до 1 октября исправить все недочёты в муниципалитетах, включая Сочи
и Туапсинский район
, где объекты ЖКХ пострадали после подтопления, и подойти к отопительному сезону "в полной готовности".
Вице-губернатор Андрей Прошунин доложил, что к работе уже готовы 84% теплосетей и более 80% котельных, всего их в регионе 2,8 тысячи, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
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