https://ria.ru/20230904/krym-1894159108.html

Хуснуллин оценил развитие Крыма и Севастополя

Хуснуллин оценил развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости, 04.09.2023

Хуснуллин оценил развитие Крыма и Севастополя

Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:11

2023-09-04T18:11

2023-09-04T18:41

севастополь

россия

симферополь

марат хуснуллин

сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин в рамках рабочей поездки провел совещание в Симферополь провел совещание, на котором обсуждалась реализация госпрограммы."В ходе совещания мы обсудили два основных вопроса - выполнение программы этого года и проект бюджета на три года вперед. Рассмотрели, как Республика Крым и Севастополь будут развиваться в ближайшее время. Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.По словам вице-премьера, все намеченные показатели госпрограммы социально-экономического развития планируется выполнить. В ходе рабочей поездки Хуснуллин также провел отдельные встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которых обсудили конкретные вопросы развития субъектов.

https://ria.ru/20230318/krym-1858766169.html

севастополь

россия

симферополь

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севастополь, россия, симферополь, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), михаил развожаев