https://ria.ru/20230904/krym-1894048656.html
Попытки ВСУ высадиться в Крыму не имеют военного смысла, считает эксперт
Попытки ВСУ высадиться в Крыму не имеют военного смысла, считает эксперт - РИА Новости, 04.09.2023
Попытки ВСУ высадиться в Крыму не имеют военного смысла, считает эксперт
Попытки украинских войск высадиться на побережье Крыма не имеют военного смысла и носят пропагандистский характер, заявил РИА Новости в понедельник крымский... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:28
2023-09-04T12:28
2023-09-04T12:28
специальная военная операция на украине
россия
владимир джаралла
вооруженные силы украины
черное море
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на побережье Крыма не имеют военного смысла и носят пропагандистский характер, заявил РИА Новости в понедельник крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море четырех быстроходных катеров производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении мыса Тарханкут крымского побережья. "Подобные попытки украинских войск не имеют военного смысла и не несут никаких военных задач, так как носят исключительно пропагандистский характер. Это связано с тем, что в настоящее время Украина терпит поражение на полях сражений, и самое главное, что намного больше, чем жертвы людей, беспокоит украинских правителей, что они теряют поддержку на Западе", - сказал Джаралла. По его словам, попытками атак на Крым украинские власти пытаются поднять уровень поддержки со стороны "западных хозяев". "Но эти попытки лишь свидетельствуют о том, насколько жизни людей для киевского режима не имеют значения, так как они не только бросают на верную гибель своих военных, но и преступно безжалостны к мирному населению", - считает эксперт.
https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html
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россия, владимир джаралла, вооруженные силы украины, черное море, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Джаралла, Вооруженные силы Украины, Черное море, США
Попытки ВСУ высадиться в Крыму не имеют военного смысла, считает эксперт
Эксперт: попытки ВСУ высадиться в Крыму несут пропагандистский характер