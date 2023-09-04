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В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/krym-1893998886.html
В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров - РИА Новости, 04.09.2023
В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки Владимира Зеленского организовать... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T06:13
2023-09-04T06:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
юрий гемпель
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией. Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв. "Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал РИА Новости Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html
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россия, украина, владимир зеленский, юрий гемпель, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Гемпель, Политика
В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров

Гемпель: эта ОПГ уничтожила Украину во всем, а уничтожить Крым им не удастся

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией.
Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
06:03
"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма
01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий ГемпельПолитика
 
 
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