https://ria.ru/20230904/krym-1893998886.html

В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров

В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров - РИА Новости, 04.09.2023

В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки Владимира Зеленского организовать... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T06:13

2023-09-04T06:13

2023-09-04T06:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

юрий гемпель

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией. Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв. "Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал РИА Новости Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html

https://ria.ru/20230904/krym-1893990249.html

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россия, украина, владимир зеленский, юрий гемпель, политика