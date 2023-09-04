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В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 04.09.2023 (обновлено: 01:29 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/krym-1893990249.html
В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма
В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались украинские власти и их... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T01:19
2023-09-04T01:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались украинские власти и их западные кураторы. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв. "Российская армия никогда не уйдет из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму сегодня спокойно, крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью, несмотря на постоянные террористические попытки украинских войск атаковать полуостров ракетами и беспилотниками", — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Крым стал для Зеленского фобией, так как является оплотом русского мира и примером того, как могут развиваться территории, которые вернулись на свою историческую родину в Россию. "Украине Крым нужен только потому, что этого требуют ее западные кураторы, которые хотели бы здесь разместить свои военные базы. У Зеленского маниакальное желание уничтожить Крым, но ему не удастся скрыться в дурдоме, он сполна ответит и понесет наказание за все, что совершил в отношении чуждого ему славянского народа", — сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html
https://ria.ru/20230903/kontrnastuplenie-1893908279.html
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россия
украина
республика крым
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россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым, Безопасность
В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма

Депутат Шеремет назвал российскую армию гарантом безопасности Крыма

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались украинские власти и их западные кураторы.
Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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"Российская армия никогда не уйдет из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму сегодня спокойно, крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью, несмотря на постоянные террористические попытки украинских войск атаковать полуостров ракетами и беспилотниками", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым стал для Зеленского фобией, так как является оплотом русского мира и примером того, как могут развиваться территории, которые вернулись на свою историческую родину в Россию.
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Вчера, 10:53
"Украине Крым нужен только потому, что этого требуют ее западные кураторы, которые хотели бы здесь разместить свои военные базы. У Зеленского маниакальное желание уничтожить Крым, но ему не удастся скрыться в дурдоме, он сполна ответит и понесет наказание за все, что совершил в отношении чуждого ему славянского народа", — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМихаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымБезопасность
 
 
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