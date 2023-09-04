https://ria.ru/20230904/krym-1893990249.html

В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма

В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма - РИА Новости, 04.09.2023

В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались украинские власти и их... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T01:19

2023-09-04T01:19

2023-09-04T01:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались украинские власти и их западные кураторы. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв. "Российская армия никогда не уйдет из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму сегодня спокойно, крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью, несмотря на постоянные террористические попытки украинских войск атаковать полуостров ракетами и беспилотниками", — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Крым стал для Зеленского фобией, так как является оплотом русского мира и примером того, как могут развиваться территории, которые вернулись на свою историческую родину в Россию. "Украине Крым нужен только потому, что этого требуют ее западные кураторы, которые хотели бы здесь разместить свои военные базы. У Зеленского маниакальное желание уничтожить Крым, но ему не удастся скрыться в дурдоме, он сполна ответит и понесет наказание за все, что совершил в отношении чуждого ему славянского народа", — сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html

https://ria.ru/20230903/kontrnastuplenie-1893908279.html

https://ria.ru/20230903/plan-1893889251.html

россия

украина

республика крым

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россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, безопасность