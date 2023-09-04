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В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:15 04.09.2023 (обновлено: 03:00 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html
В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ
В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T01:15
2023-09-04T03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
алексей резников
владимир константинов
нато
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева. "Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", — сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами. &quot;На ситуацию на фронте это никак не повлияет. Фамилии здесь совершенно не имеют смысла. Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет моральных тормозов, поскольку только бессовестные люди могут сейчас согласиться сотрудничать с Зеленским&quot;, — подчеркнул глава парламента.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили ранее в Минобороны РФ. Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил накануне РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230903/kontrnastuplenie-1893908279.html
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россия
республика крым
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украина, россия, алексей резников, владимир константинов, нато, республика крым, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Алексей Резников, Владимир Константинов, НАТО, Республика Крым, Политика
В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ

Константинов связал отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму
Вчера, 10:53
"Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", — сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.
«

"На ситуацию на фронте это никак не повлияет. Фамилии здесь совершенно не имеют смысла. Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет моральных тормозов, поскольку только бессовестные люди могут сейчас согласиться сотрудничать с Зеленским", — подчеркнул глава парламента.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Член комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму
29 августа, 04:02
Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил накануне РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Это нереально. На Западе разочаровали Зеленского после заявления о Крыме
Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАлексей РезниковВладимир КонстантиновНАТОРеспублика КрымПолитика
 
 
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