https://ria.ru/20230904/kriminal-1893705246.html

"Их теперь не узнать". Что сделали подростки с братьями из Перми

"Их теперь не узнать". Что сделали подростки с братьями из Перми - РИА Новости, 04.09.2023

"Их теперь не узнать". Что сделали подростки с братьями из Перми

"Синяки и ссадины были видны даже через толстый слой грима", — таким запомнили друзья лицо 37-летнего Евгения Тунгусова на его похоронах. По версии СК, пермяка... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:04

происшествия

пермь

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. "Синяки и ссадины были видны даже через толстый слой грима", — таким запомнили друзья лицо 37-летнего Евгения Тунгусова на его похоронах. По версии СК, пермяка и его брата избили двое подростков. Однако очевидцы уверяют: нападавших было гораздо больше. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.Стычка на остановкеВ ночь с 18 на 19 августа двое мужчин возвращались домой из бара. Около трех часов возле остановки "Гайвинский рынок" их окликнули несколько школьников и попросили закурить.Словесная перепалка переросла в драку. "Мы стояли возле ларька и ждали, пока приготовят шаурму, — говорит очевидец происшествия Александр. — Услышали крики, посмотрели в ту сторону. Один уже лежал на дороге, а за вторым гонялись несколько подростков. Я вмешался, спросил в чем дело. Молодые люди заявили, что мужики сами виноваты, после чего сбежали".Александр вызвал скорую и полицию, прохожие оттащили пострадавшего на тротуар. Медики приехали быстро, сразу повезли Евгения в больницу. Однако по дороге он скончался, не приходя в сознание.Его брат тоже получил травмы, но неопасные, и вскоре дал показания. В ту же ночь полицейские приступили к поиску нападавших, однако по горячим следам никого не задержали.Первые арестыНа следующий день о ЧП говорила вся Пермь. Местные журналисты организовали сбор средств для жены и ребенка погибшего.Проститься с ним пришли сотни людей: и друзья, и те, кто прочли о трагедии в соцсетях."В гробу Женю было просто не узнать, — рассказывает его знакомая Елена. — На лице столько грима, и все равно хорошо видны синяки, ссадины. Даже трудно представить, с какой яростью и силой его пинали ногами. Такое ощущение, что на голове прыгали".В СК возбудили уголовное дело по статье 111 части 4 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). По данным ведомства, двух подозреваемых — 16-летних подростков — задержали. О том, какую меру пресечения запросил СК, на момент публикации РИА Новости не сообщили.Но, по словам свидетелей, нападавших было как минимум пятеро. Брат погибшего это подтверждает.Родные Евгения общались с журналистами, объясняли, что его жестоко избили за отказ поделиться сигаретой. Призывали привлечь к этой трагедии как можно больше внимания, чтобы никто не избежал наказания. Однако через несколько дней резко замолчали.Одна из родственниц в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщила, что по просьбе следователей воздержится от комментариев до оглашения приговора. "Общественный резонанс нам уже не нужен", — добавила она.Другой сценарийТем временем выясняются некоторые подробности."Я знаю обоих задержанных, — говорит Аслан (имя несовершеннолетнего изменено). — По их словам, Евгений был сильно пьян, стал задираться и ударил одного из парней. Тогда его вырубили и запинали. Я никого не оправдываю, ведь забивать толпой — последнее дело. Но спровоцировали драку сами мужчины".Оба подозреваемых занимаются боксом, их не раз замечали в потасовках. А друзья Евгения твердят, что он был совершенно неконфликтным. По их мнению, в драке участвовали совершеннолетние, теперь же "спихнули все на малолеток".Следователи пока ничего не уточняют. Продолжают собирать доказательства, опрашивают очевидцев, изучают видеозаписи. Драка произошла в довольно оживленном месте, там много камер.Уголовное дело взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Если вину подростков докажут в суде, им грозит не более десяти лет лишения свободы. Совершеннолетним же участникам драки, если они появятся в расследовании, — до 15 лет.

https://ria.ru/20230824/kriminal-1891785150.html

https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, пермь, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)