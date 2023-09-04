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Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны - РИА Новости, 04.09.2023
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04:00 04.09.2023 (обновлено: 09:09 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/kosmos-1893995105.html
Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны
Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны - РИА Новости, 04.09.2023
Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны
Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал изданию Newsweek командующий Космическими силами США Ченс Солтцман. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T04:00
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в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал изданию Newsweek командующий Космическими силами США Ченс Солтцман."Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед", — заявил он.По мнению генерала, из-за таких боевых действий космос, всеобщее достояние человечества, окажется засоренным на много поколений вперед.Солтцман добавил, что для достижения военных целей США должны лишить противника возможности нацеливаться на американские спутники. Это, заключил он, война в ее традиционном смысле.В издании напомнили, что первое оружие, способное действовать в космосе, изобрели в нацистской Германии. В России космические силы появились в 1992 году, а в 2015-м они вошли в состав ВВС. В том же году космические силы появились в армии Китая. На сегодняшний день все больше стран создают военные структуры, ориентированные на космос.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230706/velikobritaniya-1882467489.html
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в мире, сша, германия, россия
В мире, США, Германия, Россия
Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны

Генерал ВКС США: война в космосе изменит жизнь людей на многие века

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал изданию Newsweek командующий Космическими силами США Ченс Солтцман.
"Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед", — заявил он.
Руководитель британского Космического командования Пол Годфри - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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По мнению генерала, из-за таких боевых действий космос, всеобщее достояние человечества, окажется засоренным на много поколений вперед.
Солтцман добавил, что для достижения военных целей США должны лишить противника возможности нацеливаться на американские спутники. Это, заключил он, война в ее традиционном смысле.
В издании напомнили, что первое оружие, способное действовать в космосе, изобрели в нацистской Германии. В России космические силы появились в 1992 году, а в 2015-м они вошли в состав ВВС. В том же году космические силы появились в армии Китая. На сегодняшний день все больше стран создают военные структуры, ориентированные на космос.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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