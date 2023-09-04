https://ria.ru/20230904/kosmos-1893995105.html

Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны

Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны - РИА Новости, 04.09.2023

Это изменит жизнь. В США предупредили об угрозе разрушительной войны

Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал изданию Newsweek командующий Космическими силами США Ченс Солтцман. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T04:00

2023-09-04T04:00

2023-09-04T09:09

в мире

сша

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал изданию Newsweek командующий Космическими силами США Ченс Солтцман."Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед", — заявил он.По мнению генерала, из-за таких боевых действий космос, всеобщее достояние человечества, окажется засоренным на много поколений вперед.Солтцман добавил, что для достижения военных целей США должны лишить противника возможности нацеливаться на американские спутники. Это, заключил он, война в ее традиционном смысле.В издании напомнили, что первое оружие, способное действовать в космосе, изобрели в нацистской Германии. В России космические силы появились в 1992 году, а в 2015-м они вошли в состав ВВС. В том же году космические силы появились в армии Китая. На сегодняшний день все больше стран создают военные структуры, ориентированные на космос.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230706/velikobritaniya-1882467489.html

https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html

сша

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, россия