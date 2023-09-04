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Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю - РИА Новости, 04.09.2023

Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:44

2023-09-04T07:44

2023-09-04T10:11

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической станции.Корабль приводнился у берегов Флориды в 00:17 по местному времени (07:17 мск). Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади работали на МКС с марта 2023 года. Недавно на станцию прибыл новый Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в который вошли россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Также на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые 27 сентября вернутся на Землю вместе с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио на "Союзе МС-23". К ним на замену 15 сентября прилетят на "Союзе МС-24" россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара.

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космос - риа наука, земля, флорида, наса, роскосмос, общество