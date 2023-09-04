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Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю - РИА Новости, 04.09.2023
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07:44 04.09.2023 (обновлено: 10:11 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html
Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю
Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю - РИА Новости, 04.09.2023
Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:44
2023-09-04T10:11
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической станции.Корабль приводнился у берегов Флориды в 00:17 по местному времени (07:17 мск). Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади работали на МКС с марта 2023 года. Недавно на станцию прибыл новый Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в который вошли россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Также на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые 27 сентября вернутся на Землю вместе с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио на "Союзе МС-23". К ним на замену 15 сентября прилетят на "Союзе МС-24" россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара.
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космос - риа наука, земля, флорида, наса, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Земля, Флорида, НАСА, Роскосмос, Общество
Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю

© AP Photo / NASA/Joel KowskyРоссийский космонавт Андрей Федяев после возвращения на Землю космического корабля Crew Dragon. 4 сентября 2023
Российский космонавт Андрей Федяев после возвращения на Землю космического корабля Crew Dragon. 4 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / NASA/Joel Kowsky
Российский космонавт Андрей Федяев после возвращения на Землю космического корабля Crew Dragon. 4 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической станции.
Корабль приводнился у берегов Флориды в 00:17 по местному времени (07:17 мск).
Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади работали на МКС с марта 2023 года.
Недавно на станцию прибыл новый Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в который вошли россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Также на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые 27 сентября вернутся на Землю вместе с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио на "Союзе МС-23". К ним на замену 15 сентября прилетят на "Союзе МС-24" россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара.
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