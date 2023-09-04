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Путин назвал украинское контрнаступление провалом - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 04.09.2023 (обновлено: 17:14 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/kontrnastuplenie-1894136959.html
Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Путин назвал украинское контрнаступление провалом - РИА Новости, 04.09.2023
Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:03
2023-09-04T17:14
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и выразил надежду, что и дальнейшие попытки контрнаступления будут провальными."По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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украина, в мире, россия, турция, владимир путин
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Владимир Путин
Путин назвал украинское контрнаступление провалом

Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и выразил надежду, что и дальнейшие попытки контрнаступления будут провальными.
"По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияТурцияВладимир Путин
 
 
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