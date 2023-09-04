https://ria.ru/20230904/kontrnastuplenie-1894136959.html
Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Путин назвал украинское контрнаступление провалом - РИА Новости, 04.09.2023
Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:03
2023-09-04T17:03
2023-09-04T17:14
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и выразил надежду, что и дальнейшие попытки контрнаступления будут провальными."По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом