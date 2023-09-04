https://ria.ru/20230904/kontrnastuplenie-1894136959.html

Путин назвал украинское контрнаступление провалом

Путин назвал украинское контрнаступление провалом - РИА Новости, 04.09.2023

Путин назвал украинское контрнаступление провалом

Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:03

2023-09-04T17:03

2023-09-04T17:14

украина

специальная военная операция на украине

в мире

россия

турция

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что "это не пробуксовка, это провал", и выразил надежду, что и дальнейшие попытки контрнаступления будут провальными."По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

украина

россия

турция

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украина, в мире, россия, турция, владимир путин