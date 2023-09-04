Стартовала регистрация участников конкурса "Это у нас семейное"
Стартовала регистрация на объявленный Путиным конкурс "Это у нас семейное"
© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное", объявленного ранее президентом России Владимиром Путиным, стартовала 4 сентября, сообщили в пресс-службе организации "Россия - страна возможностей".
"Четвертого сентября 2023 года началась регистрация участников конкурса "Это у нас семейное". Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту президентской платформы "Россия – страна возможностей" может любая семья, объединившись в команду", - сообщили в пресс-службе.
Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.
"Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России, кроме того, для участников предусмотрено множество призов от партнеров", - рассказали в движении "Россия - страна возможностей".
После объявления старта, по данным организаторов, в первые часы регистрации об участии в проекте "Это у нас семейное" заявило более ста семей из 64 регионов РФ, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы. Самым младшим конкурсантам по шесть лет, и таких детей уже более тридцати. Самому старшему члену семьи – 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большой на данный момент является команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из 10 членов семьи, включая шестерых детей.
О запуске соревновательного проекта для семей с детьми, участие в котором смогут принять представители различных поколений, Путин объявил в День знаний во время открытого урока "Разговор о важном". В начале беседы со школьниками он отметил, что сейчас в России реализуется большое количество различных проектов, а семейных соревновательных проектов нет. Президент сообщил, что была достигнута договоренность, что "4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах, речь идет о семьях с детьми".