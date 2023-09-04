https://ria.ru/20230904/kongo-1894022677.html
Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции
Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции - РИА Новости, 04.09.2023
Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции
Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции, благодаря работе российских специалистов заболеваемость острыми кишечными инфекциями в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:40
2023-09-04T10:40
2023-09-04T10:40
республика конго
россия
африка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции, благодаря работе российских специалистов заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране снизилась в 16 раз, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "По поручению президента России В.В. Путина и в связи с обращением президента Республики Конго Д. Сассу-Нгессо на втором саммите "Россия-Африка" Роспотребнадзор оказал содействие конголезской стороне в борьбе с распространением кишечной инфекции", - говорится в сообщении. Роспотребнадзором была сформирована и направлена в Республику Конго группа специалистов со всем необходимым оборудованием для работы в условиях Африки, включая расходные материалы и мобильную лабораторию, уточнили в ведомстве. В течение четырех недель, со 2 по 25 августа, в городе Долизи, эпицентре вспышки опасных кишечных инфекций, эпидемиологи и инфекционисты Роспотребнадзора, специалисты по лабораторной диагностике организовывали противоэпидемические мероприятия, проводили исследования по определению источников инфекции, организовали контроль безопасности водоснабжения, обучили местных специалистов, работали в инфекционных стационарах Конго, пояснили в Роспотребнадзоре. Специалистам ведомства удалось наладить работу местных лабораторий на основе российского опыта и лучших практик, отмечается в материале. В ряде медучреждений были разработаны и внедрены правила изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями, схемы антимикробной терапии и правила выписки из стационара. Кроме того, проведено обучение конголезских врачей методам лечения пациентов с острыми кишечными инфекциями и правильному обращению с пробами биологического материала. "Итогом работы группы Роспотребнадзора в Республике Конго стало снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 16 раз",- подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230729/kongo-1887105144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, россия, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Республика Конго, Россия, Африка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции
В Конго снизилась заболеваемость кишечной инфекцией благодаря помощи России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции, благодаря работе российских специалистов заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране снизилась в 16 раз, сообщается в телеграм-канале
Роспотребнадзора.
"По поручению президента России
В.В. Путина и в связи с обращением президента Республики Конго
Д. Сассу-Нгессо на втором саммите "Россия-Африка" Роспотребнадзор оказал содействие конголезской стороне в борьбе с распространением кишечной инфекции", - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзором была сформирована и направлена в Республику Конго группа специалистов со всем необходимым оборудованием для работы в условиях Африки
, включая расходные материалы и мобильную лабораторию, уточнили в ведомстве.
В течение четырех недель, со 2 по 25 августа, в городе Долизи, эпицентре вспышки опасных кишечных инфекций, эпидемиологи и инфекционисты Роспотребнадзора, специалисты по лабораторной диагностике организовывали противоэпидемические мероприятия, проводили исследования по определению источников инфекции, организовали контроль безопасности водоснабжения, обучили местных специалистов, работали в инфекционных стационарах Конго, пояснили в Роспотребнадзоре.
Специалистам ведомства удалось наладить работу местных лабораторий на основе российского опыта и лучших практик, отмечается в материале.
В ряде медучреждений были разработаны и внедрены правила изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями, схемы антимикробной терапии и правила выписки из стационара. Кроме того, проведено обучение конголезских врачей методам лечения пациентов с острыми кишечными инфекциями и правильному обращению с пробами биологического материала.
"Итогом работы группы Роспотребнадзора в Республике Конго стало снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 16 раз",- подчеркнули в ведомстве.
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