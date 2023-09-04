https://ria.ru/20230904/kongo-1894022677.html

Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции

Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции - РИА Новости, 04.09.2023

Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции

Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции, благодаря работе российских специалистов заболеваемость острыми кишечными инфекциями в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:40

2023-09-04T10:40

2023-09-04T10:40

республика конго

россия

африка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции, благодаря работе российских специалистов заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране снизилась в 16 раз, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "По поручению президента России В.В. Путина и в связи с обращением президента Республики Конго Д. Сассу-Нгессо на втором саммите "Россия-Африка" Роспотребнадзор оказал содействие конголезской стороне в борьбе с распространением кишечной инфекции", - говорится в сообщении. Роспотребнадзором была сформирована и направлена в Республику Конго группа специалистов со всем необходимым оборудованием для работы в условиях Африки, включая расходные материалы и мобильную лабораторию, уточнили в ведомстве. В течение четырех недель, со 2 по 25 августа, в городе Долизи, эпицентре вспышки опасных кишечных инфекций, эпидемиологи и инфекционисты Роспотребнадзора, специалисты по лабораторной диагностике организовывали противоэпидемические мероприятия, проводили исследования по определению источников инфекции, организовали контроль безопасности водоснабжения, обучили местных специалистов, работали в инфекционных стационарах Конго, пояснили в Роспотребнадзоре. Специалистам ведомства удалось наладить работу местных лабораторий на основе российского опыта и лучших практик, отмечается в материале. В ряде медучреждений были разработаны и внедрены правила изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями, схемы антимикробной терапии и правила выписки из стационара. Кроме того, проведено обучение конголезских врачей методам лечения пациентов с острыми кишечными инфекциями и правильному обращению с пробами биологического материала. "Итогом работы группы Роспотребнадзора в Республике Конго стало снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 16 раз",- подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230729/kongo-1887105144.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893532280.html

республика конго

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика конго, россия, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире