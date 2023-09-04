https://ria.ru/20230904/koka-1894071835.html
Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном*
Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном* - РИА Новости, 04.09.2023
Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном*
Певица и блогерша Клава Кока в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, прокомментировала возможность романтических отношений с рэпером... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:06
2023-09-04T14:06
2023-09-04T14:06
шоубиз
клава кока
моргенштерн (алишер моргенштерн)
джастин бибер
youtube
новости шоу-бизнеса
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873823454_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_1a20fd714baafe7d9b610b41713bb1f3.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Певица и блогерша Клава Кока в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, прокомментировала возможность романтических отношений с рэпером Моргенштерном* (Алишер Моргенштерн). Одной из тем разговора был совместный клип знаменитостей, выпущенный в 2019 году, в котором они целуются в губы. После чего Надежда Стрелец поинтересовалась у Клавы Коки, нравится ли ей такой типаж мужчин. "Он очень харизматичный парень. Но, думаю, что отношения я бы не построила с ним, а он бы со мной. Немножко не моя история, – ответила Клава Кока. – У меня не было к нему чувств как к мужчине". Исполнительница хита "Краш" разоткровенничалась и призналась, что ни с кем не встречается уже два года, но хочет отношений и готова к ним. "Я хочу полностью окунуться в семейность и серьезные отношения", – заявила 27-летняя певица. Клава Кока добавила, что по типажу ей больше всего нравится солист рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и певец Джастин Бибер. * Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873823454_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8d9de608dc13fe1c85c267c70b5dc382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клава кока, моргенштерн (алишер моргенштерн), джастин бибер, youtube, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Клава Кока, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Джастин Бибер, YouTube, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном*
Певица Клава Кока рассказала, что не видит в Моргенштерне* своего избранника
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Певица и блогерша Клава Кока в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, прокомментировала возможность романтических отношений с рэпером Моргенштерном* (Алишер Моргенштерн).
Одной из тем разговора был совместный клип знаменитостей, выпущенный в 2019 году, в котором они целуются в губы. После чего Надежда Стрелец поинтересовалась у Клавы Коки, нравится ли ей такой типаж мужчин.
«
"Он очень харизматичный парень. Но, думаю, что отношения я бы не построила с ним, а он бы со мной. Немножко не моя история, – ответила Клава Кока. – У меня не было к нему чувств как к мужчине".
Исполнительница хита "Краш" разоткровенничалась и призналась, что ни с кем не встречается уже два года, но хочет отношений и готова к ним.
«
"Я хочу полностью окунуться в семейность и серьезные отношения", – заявила 27-летняя певица.
Клава Кока добавила, что по типажу ей больше всего нравится солист рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и певец Джастин Бибер.
* Признан Минюстом иноагентом.
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США