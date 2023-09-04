https://ria.ru/20230904/koka-1894071835.html

Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном*

Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном* - РИА Новости, 04.09.2023

Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном*

Певица и блогерша Клава Кока в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, прокомментировала возможность романтических отношений с рэпером... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:06

2023-09-04T14:06

2023-09-04T14:06

шоубиз

клава кока

моргенштерн (алишер моргенштерн)

джастин бибер

youtube

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Певица и блогерша Клава Кока в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, прокомментировала возможность романтических отношений с рэпером Моргенштерном* (Алишер Моргенштерн). Одной из тем разговора был совместный клип знаменитостей, выпущенный в 2019 году, в котором они целуются в губы. После чего Надежда Стрелец поинтересовалась у Клавы Коки, нравится ли ей такой типаж мужчин. "Он очень харизматичный парень. Но, думаю, что отношения я бы не построила с ним, а он бы со мной. Немножко не моя история, – ответила Клава Кока. – У меня не было к нему чувств как к мужчине". Исполнительница хита "Краш" разоткровенничалась и призналась, что ни с кем не встречается уже два года, но хочет отношений и готова к ним. "Я хочу полностью окунуться в семейность и серьезные отношения", – заявила 27-летняя певица. Клава Кока добавила, что по типажу ей больше всего нравится солист рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и певец Джастин Бибер. * Признан Минюстом иноагентом.

https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

клава кока, моргенштерн (алишер моргенштерн), джастин бибер, youtube, новости шоу-бизнеса, знаменитости