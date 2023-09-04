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Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП - РИА Новости, 04.09.2023
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10:00 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kmsp-1893679172.html
Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП
Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП - РИА Новости, 04.09.2023
Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП
Финансирование в размере 200 миллиона рублей предоставлено по программе льготного инвестиционного кредитования (ПСК+1764), оператором которой является... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:00
2023-09-04T10:00
новосибирская область
россия
александр исаевич
андрей белоусов
корпорация мсп
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Финансирование в размере 200 миллиона рублей предоставлено по программе льготного инвестиционного кредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП (КМСП), для строительства двух гостиничных корпусов на территории туристического кластера в Новосибирская области, сообщает пресс-служба КМСП.Реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих на территории туристического комплекса до 50 тысяч человек в год. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении."Индустрия гостеприимства интенсивно развивается в нашей стране, и у бизнеса фиксируется растущий спрос на заемное финансирование. Совместная инвестиционная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП стала драйвером для строительства и реновации гостиниц малого и среднего бизнеса. Корпорация продолжит развитие действующих инструментов поддержки таких проектов. Так, в части "зонтичных" поручительств уже подготовлены предложения по созданию отраслевого продукта с повышенным уровнем потерь. Это позволит банкам к 2030 году выдать дополнительно до 20 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Предприниматели могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.
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новосибирская область, россия, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп
Новосибирская область, Россия, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Корпорация МСП

Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Финансирование в размере 200 миллиона рублей предоставлено по программе льготного инвестиционного кредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП (КМСП), для строительства двух гостиничных корпусов на территории туристического кластера в Новосибирская области, сообщает пресс-служба КМСП.
Реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих на территории туристического комплекса до 50 тысяч человек в год. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП
1 сентября, 10:00
"Индустрия гостеприимства интенсивно развивается в нашей стране, и у бизнеса фиксируется растущий спрос на заемное финансирование. Совместная инвестиционная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП стала драйвером для строительства и реновации гостиниц малого и среднего бизнеса. Корпорация продолжит развитие действующих инструментов поддержки таких проектов. Так, в части "зонтичных" поручительств уже подготовлены предложения по созданию отраслевого продукта с повышенным уровнем потерь. Это позволит банкам к 2030 году выдать дополнительно до 20 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Предприниматели могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.
 
Новосибирская областьРоссияАлександр ИсаевичАндрей БелоусовКорпорация МСП
 
 
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