https://ria.ru/20230904/kmsp-1893679172.html

Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП

Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП - РИА Новости, 04.09.2023

Два корпуса отеля построят в Новосибирской области при поддержке КМСП

Финансирование в размере 200 миллиона рублей предоставлено по программе льготного инвестиционного кредитования (ПСК+1764), оператором которой является... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:00

2023-09-04T10:00

2023-09-04T10:00

новосибирская область

россия

александр исаевич

андрей белоусов

корпорация мсп

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Финансирование в размере 200 миллиона рублей предоставлено по программе льготного инвестиционного кредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП (КМСП), для строительства двух гостиничных корпусов на территории туристического кластера в Новосибирская области, сообщает пресс-служба КМСП.Реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих на территории туристического комплекса до 50 тысяч человек в год. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении."Индустрия гостеприимства интенсивно развивается в нашей стране, и у бизнеса фиксируется растущий спрос на заемное финансирование. Совместная инвестиционная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП стала драйвером для строительства и реновации гостиниц малого и среднего бизнеса. Корпорация продолжит развитие действующих инструментов поддержки таких проектов. Так, в части "зонтичных" поручительств уже подготовлены предложения по созданию отраслевого продукта с повышенным уровнем потерь. Это позволит банкам к 2030 году выдать дополнительно до 20 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Предприниматели могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230901/podderzhka-1893435855.html

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирская область, россия, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп