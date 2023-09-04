https://ria.ru/20230904/kinzhal-1894045780.html
Военный эксперт отметил преимущество использования "Кинжалов" на Су-34
Военный эксперт отметил преимущество использования "Кинжалов" на Су-34 - РИА Новости, 04.09.2023
Военный эксперт отметил преимущество использования "Кинжалов" на Су-34
Вооруженные "Кинжалами" самолеты Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей на всех театрах военных действий и на любых... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:14
2023-09-04T12:14
2023-09-04T12:15
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
ту-22м3
алексей леонков
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные "Кинжалами" самолеты Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей на всех театрах военных действий и на любых направлениях, объяснил РИА Новости в понедельник военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские СМИ сообщили о первом боевом применении гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе спецоперации. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К. "Речь идет о расширении номенклатуры вооружения Су-34, в этом есть определенный плюс. Происходит унификация, появляется гибкость в решении задач. Если МиГ-31К у нас ограниченное количество, то Су-34 – более 200. Количество носителей "Кинжала" выросло, соответственно, и количество поражаемых целей. Теперь мы можем создать зоны воспрещения доступа на всех театрах боевых действий", - сообщил Леонков. Зона A2/AD (Anti-Access and Area Denial) - это специально созданная зона для сдерживания противника. В частности, она предусматривает создание опасности для сил противника при перемещении в такую зону или нахождении в ней. Леонков отметил, что если МиГ-31К – это оружие быстрого реагирования, то Су-34 – это рабочая лошадка ВКС, которая будет отрабатывать применение "Кинжала" как по наземным, так и по морским целям. "Стратегия вероятного противника подразумевает удары дальнобойным высокоточным оружием с морских носителей, в первую очередь по нашей эшелонированной ПВО. Теперь мы можем на всех направлениях уничтожать носители на дальних рубежах", - пояснил собеседник. Он также напомнил, что ранее предполагалось установить "Кинжал" и на дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. На него планировалось установить до четырех гиперзвуковых ракет.
https://ria.ru/20230815/rakety-1890313793.html
https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, ту-22м3, алексей леонков
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Ту-22М3, Алексей Леонков
Военный эксперт отметил преимущество использования "Кинжалов" на Су-34
Эксперт Леонков: Су-34 смогут поражать "Кинжалами" цели на самых дальних рубежах
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные "Кинжалами" самолеты Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей на всех театрах военных действий и на любых направлениях, объяснил РИА Новости в понедельник военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее российские СМИ сообщили о первом боевом применении гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе спецоперации. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.
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«
"Речь идет о расширении номенклатуры вооружения Су-34, в этом есть определенный плюс. Происходит унификация, появляется гибкость в решении задач. Если МиГ-31К у нас ограниченное количество, то Су-34 – более 200. Количество носителей "Кинжала" выросло, соответственно, и количество поражаемых целей. Теперь мы можем создать зоны воспрещения доступа на всех театрах боевых действий", - сообщил Леонков.
Зона A2/AD (Anti-Access and Area Denial) - это специально созданная зона для сдерживания противника. В частности, она предусматривает создание опасности для сил противника при перемещении в такую зону или нахождении в ней.
Леонков отметил, что если МиГ-31К – это оружие быстрого реагирования, то Су-34 – это рабочая лошадка ВКС
, которая будет отрабатывать применение "Кинжала" как по наземным, так и по морским целям.
«
"Стратегия вероятного противника подразумевает удары дальнобойным высокоточным оружием с морских носителей, в первую очередь по нашей эшелонированной ПВО. Теперь мы можем на всех направлениях уничтожать носители на дальних рубежах", - пояснил собеседник.
Он также напомнил, что ранее предполагалось установить "Кинжал" и на дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. На него планировалось установить до четырех гиперзвуковых ракет.
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