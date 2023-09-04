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Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительной государственной поддержке производства малотоннажной и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:57
2023-09-04T19:57
2023-09-04T19:58
экономика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительной государственной поддержке производства малотоннажной и среднетоннажной химии до 2030 года. "Правительству России: а) представить предложения: о выделении до 2030 года из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на оказание государственной поддержки производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, предусмотрев возможность применения механизма субсидирования части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления доклада - до 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230724/olimpiada-1886065289.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, химия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Химия
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии
Путин поручил кабмину организовать господдержку производства малотоннажной химии