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Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии - РИА Новости, 04.09.2023
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19:57 04.09.2023 (обновлено: 19:58 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/khimiya-1894181015.html
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительной государственной поддержке производства малотоннажной и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:57
2023-09-04T19:58
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
химия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительной государственной поддержке производства малотоннажной и среднетоннажной химии до 2030 года. "Правительству России: а) представить предложения: о выделении до 2030 года из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на оказание государственной поддержки производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, предусмотрев возможность применения механизма субсидирования части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления доклада - до 15 ноября 2023 года.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, химия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Химия
Путин поручил организовать господдержку производства малотоннажной химии

Путин поручил кабмину организовать господдержку производства малотоннажной химии

© iStock.com / gorodenkoffХимическая лаборатория
Химическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Химическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительной государственной поддержке производства малотоннажной и среднетоннажной химии до 2030 года.
"Правительству России: а) представить предложения: о выделении до 2030 года из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на оказание государственной поддержки производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, предусмотрев возможность применения механизма субсидирования части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления доклада - до 15 ноября 2023 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинХимия
 
 
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