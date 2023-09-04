https://ria.ru/20230904/kherson-1894064842.html
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:24
2023-09-04T13:24
2023-09-04T13:24
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял до 35 военных на Херсонском направлении