https://ria.ru/20230904/kherson-1894064842.html

ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении

ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.09.2023

ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:24

2023-09-04T13:24

2023-09-04T13:24

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894064418.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф