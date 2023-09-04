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ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kherson-1894064842.html
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:24
2023-09-04T13:24
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894064418.html
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россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили американскую артсистему на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял до 35 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек
13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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